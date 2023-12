Kinder pflanzen Apfelbäume

Besonderer Tag für die Kinder der beiden hospitälischen Kinderkrippen Mühlweg und Talfeld: Seit 20 beziehungsweise elf Jahren hallt Kinderlachen durch die Einrichtungen. Das musste gefeiert werden.

Anlässlich der Jubiläen pflanzten die Kinder gemeinsam mit Hospitalverwalter Ralf Miller jeweils einen Apfelbaum in die Gärten der beiden Kinderkrippen. Die Kinder unterstützten Miller tatkräftig mit ihren Schaufeln und Gießkannen, damit bald gemeinsam beobachtet werden kann, wie die Bäumchen wachsen und Äpfel geerntet werden können.

Der Hospital zum Heiligen Geist in Biberach eröffnete im Jahr 2003 in Kooperation mit Boehringer Ingelheim im Mühlweg eine Kinderkrippe speziell für die Betreuung von Kleinkindern ab dem Alter von acht Wochen bis drei Jahren. Damit übernahm der Hospital im Landkreis Biberach eine Vorreiterrolle in der Kleinkindbetreuung. 2012 wurde das Angebot an Betreuungsplätzen durch die Kinderkrippe Talfeld erweitert. Pandemiebedingt wurde dieses Jubiläum nun ein Jahr später als geplant gefeiert. Somit werden an zwei Standorten in insgesamt zwölf Kleingruppen 120 Kleinkinder von pädagogischen Fachkräften betreut.