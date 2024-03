Kinder-Mitmach-Theater „Wer sind eigentlich die anderen?“ … die 2. Klassen der Umlachtalschule Ummendorf machten mit. Im Januar hörte man es in der Umlachtalschule Ummendorf laut rufen „Du bist doof!“ und „Du stinkst!“. So ging es los beim Mitmach-Theater von Sängerin Julia Boskovic und Theaterpädagogin Katrin Schneckenburger. Diese waren zu Besuch bei den 2. Klassen und inszenierten dabei die Bilder des Kinderbuches „Die Anderen“ von Constanze Schargan mit Hilfe von Theater und Musik. Die Kinder wurden dabei von Beginn an in die Handlung miteinbezogen und waren Teil der Konflikte und Szenen des Buches. Dabei erlebten diese unmittelbar die Botschaft des Sozialprojektes „Ich bin anders als du …“ doch haben wir Gemeinsamkeiten und können uns gegenseitig helfen und miteinander Spaß haben.

Die Kinder hatten großen Spaß bei den zwei Vorstellungen in ihren jeweiligen Klassen. Dabei wurde deutlich wie bereichernd Vielfalt sein kann. Die Lehrerinnen Hanna Mey und Evelyn Linde waren fasziniert wie emotional und motiviert die Kinder die Inszenierung von Auseinandersetzung und Annäherung beim Mitmachen selbst erlebten. Solche Projekte machen Schule lebendiger und sind pädagogisch unglaublich wertvoll.

Träger des Projekts war der Förderverein der Umlachtalschule Ummendorf. Dieser beantragte bei der „Partnerschaft für Demokratie- Landkreis Biberach“ Fördergelder zur Umsetzung des Projekts. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Biberach wird unterstützt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.