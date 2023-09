Kinder erhalten ihr Sportabzeichen

Der Kindergarten Baltringen hat auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Baltringen das Kindersportabzeichen angeboten. In mehreren Übungseinheiten wurden Schnelligkeit, Weitsprung, Weitwurf und Dauerlauf geübt. Bei der Abnahme durch Sportabzeichenprüfer im SV Baltringen konnten 24 Kindersportabzeichen an die Kindergartenkinder ausgegeben werden. Während der Übergabe der Urkunden gab es freudige Gesichter bei den Kindern, aber auch Erzieher und die Sportabzeichenprüfer sind auf den Erfolg stolz.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.