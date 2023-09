Kidscup ‐ Schwendi 2 wird Meister

Fünf Spiele und fünf Siege, das war am Ende die Bilanz nach einer tollen Saison. Die Meisterschaft berechtigt nächstes Jahr, in der Staffelliga zu spielen. Hier wird es sicher etwas schwieriger als dieses Jahr, in dem man lediglich gegen Orsenhausen zittern musste. Hier erreichte man einen 3:3-Sieg aufgrund des besseren Satzverhältnisses, alle anderen Matches gingen klar an Schwendi. Es spielten Elisa Schneider, Maria Kugler, Maresa Niederwieser, Emma Wohnhaas, Ida Lehmann und Sebastian Lerch.

