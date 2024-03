Wer einen Pflegeplatz braucht, steht vor einer Herausforderung. „Die Situation im Bereich stationäre Dauerpflege ist angespannt, vor allem, wenn schnell ein Platz benötigt wird“, sagt der Pressesprecher des Landratsamts Biberach. So sieht es in den verschiedenen Einrichtungen aus, auf diese Wartezeiten müssen sich Angehörige einstellen. Und so weit gehen Angebot und Nachfrage künftig auseinander.

So viele Plätze gibt es zurzeit

„Die Platzzahlen in der stationären Dauerpflege sind in den letzten Jahren gesunken“, berichtet der Pressesprecher des Landratsamts, Philipp Friedel. Das liege vor allem an den Vorgaben der Landesheimbauverordnung, die unter anderem Einzelzimmer vorschreibt. Wurden Ende 2014 landkreisweit 1414 Dauerplätze in Heimen gezählt, waren es 2023 64 weniger.

Neu hinzugekommen sind 62 Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Die Situation bei den Heimplätzen bezeichnet Friedel als „angespannt“. „Auch im ambulanten Bereich steigt die Nachfrage und auch hier können nicht alle Menschen sofort versorgt werden“, sagt er.

So wirkt sich der Fachkräftemangel aus

Der Pflegepersonalmangel verschärft das Problem. Das zeigt eine Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft aus dem Jahr 2023. Demnach blieben fast sieben Prozent der Betten in Pflegeeinrichtungen wegen Personal- und Geldmangels leer.

Je nach Pflegegrad kann die Aufnahme durchaus einige Jahre dauern. Claudia Friton-Mohr

Die Folgen des Fachkräftemangels sind auch im Kreis Biberach spürbar. So kann das Pflegeheim „Individuell Leben und Wohnen“ (ILW) des Bürgerheims Biberach derzeit zwölf der 99 Betten nicht belegen, weil Personal fehlt.

Im „Schlosspark Warthausen“ bleiben nach Angaben der Charleston Holding momentan 5,5 Prozent der 121 Betten wegen Personalmangels leer. Die St.-Elisabeth Stiftung kann aktuell alle Plätze belegen, im Januar war das in einer der elf Einrichtungen nicht der Fall.

So groß ist die Nachfrage

„Im vergangenen Kalenderjahr haben sich insgesamt 130 Personen auf die Warteliste für das ILW setzen lassen“, sagt Bürgerheim-Geschäftsführer Ralf Miller. Die Charleston-Sprecherin berichtet von einer täglich variierenden Nachfrage. Für die beschützten Bereiche der Häuser in Biberach, Bad Schussenried und Warthausen gebe es in der Regel gleich mehrere Anfragen. Diese kämen nicht nur aus dem Kreis Biberach, sondern teilweise auch aus Ulm, weiß sie. Von Anrufen bis aus dem Raum München berichtet die Einrichtungsleiterin des Eberhardzeller Josefsparks, Claudia Friton-Mohr.

Wegen des großen Aufwands, die Interessenten abzutelefonieren, führt Claudia Friton-Mohr keine Warteliste mehr. Zwei bis drei Anfragen, bei denen es um akuten Bedarf geht, hat sie in der Regel auf dem Schreibtisch liegen. „Wenn ein Platz frei wird, haben die Glück.“ Sie sollten aber einen Bezug zu Eberhardzell haben. Da der Josefspark in kommunaler Trägerschaft sei, bediene man vorwiegend Menschen aus der Gemeinde, sagt sie.

Nicht praktikabel, sagt auch der Pressesprecher Christian Metz über klassische Wartelisten. Diese würden in den Pflegeheimen der St.-Elisabeth-Stiftung nicht geführt. Aber selbstverständlich würden Anrufer wahrgenommen und registriert. Freie Plätze vergebe man direkt wieder. „Unsere Einrichtungsleitungen haben auf dem Schirm, wer momentan dringend einen Platz benötigt.“ Auf welche Wartezeiten man sich einstellen müsse, lasse sich nicht sagen. „Wir sehen nur jeden Tag, dass der Bedarf da ist.“

Die Charleston-Einrichtungen führen hingegen Wartelisten. Die Vergabe erfolgt nach Wartezeit und Dringlichkeit. Die Wartezeit variiert laut Pressesprecherin von wenigen Stunden bis zu 14 Tagen.

Das ILW hat eine Warteliste mit den Kategorien „vorsorglich“ und „dringlich“. Die Plätze werden laut Miller nach Wartezeit und in Abhängigkeit vom Pflegegrad vergeben. Werde zum Beispiel ein Platz frei, den bisher jemand mit Pflegegrad 2 belegt hatte, rücke die erste Person auf der Liste mit diesem Pflegegrad nach, sagt er. Das sei unter Umständen nicht diejenige mit der längsten Wartezeit insgesamt. „Je nach Pflegegrad kann die Aufnahme durchaus einige Jahre dauern.“

Diese Optionen haben Angehörige

Für Angehörige ist es schwierig, auf die Schnelle Überbrückungen zu organisieren. Kurzzeitpflegeplätze seien dann meist bereits vergeben, weiß Metz. Tagespflege und ambulante Dienste nennt er als Optionen, weist aber darauf hin, dass Sozialstationen teilweise ebenfalls mit Personalmangel kämpfen. Er rät, den Suchradius zu erweitern. „Irgendwo tut sich oft dann doch eine Tür auf. In unserem Haus in Aulendorf haben wir zum Beispiel mittlerweile sogar Kurzzeitpflegegäste aus Konstanz.“

Das Landratsamt geht davon aus, dass im Jahr 2035 1447 stationäre Pflegeplätze vorhanden sind. Der Bedarf liegt laut Friedel aber um 110 Plätze höher, also bei 1557 - und das nur, wenn auch im Kreis Biberach der Trend zu mehr ambulanten Pflegeleistungen geht. Sollte das nicht der Fall sein, seien 324 zusätzliche Plätze nötig.

Die Perspektiven sind nicht gut. Philipp Friedel

„Die Perspektiven sind nicht gut“, sagt Friedel. Mit Blick auf die Plätze und den Fachkräftemangel stellt er fest: Die große Zahl an Menschen, die demografisch bedingt in den nächsten Jahren pflegebedürftig werden, werde man nicht in Heimen versorgen können.

Die Herausforderung laute, Menschen mit Unterstützungsbedarf und auch mit höherem Hilfebedarf möglichst lange im häuslichen Umfeld zu betreuen und zu pflegen, berichtet der Pressesprecher. Es werde ein Mix aus professionellen, semiprofessionellen sowie ehrenamtlichen und nachbarschaftlichen Hilfe- und Unterstützungsangeboten benötigt.