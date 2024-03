Keep on rocking in a free world

Im Sparkassen Dome des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Biberach fand am 24. Februar ein gemeinsam von der Biberacher Musikschule Tritonal und der Kletterhalle durchgeführtes Candlelight-Konzert statt. Wie schon im vergangenen Jahr bot sich in der mit knapp 200 Besuchern ausverkauften Halle ein stimmungsvolles Ambiente. Der Mix aus beleuchteten Kletterwänden und einer Leinwand als Hinter-grund für die talentierten Musiker- und Sänger*innen der Musikschule Tritonal sorgte für einige Gänse-hautmomente. Im Hintergrund wurde eine Best-of-Auswahl von Bergbildern, aufgenommen von weit-gereisten Sektionsmitgliedern, präsentiert. Wieviel musikalisches Talent wir in Biberach haben, bewiesen die zahlreichen Gesangsschüler der Musikschule Tritonal. Begleitet wurden diese von einer Band in wechselnder Besetzung, bestehend aus bei der Musikschule tätigen Lehrer*innen sowie einigen begabten Schüler*innen.

Professionell auf Video festgehalten und live geschnitten wurde die Veranstaltung vom Verein Medien-operative Ulm, der mit einer beeindruckenden Menge an Equipment vor Ort war. Die zahlreichen Helfer hinter der Theke sorgten für die Versorgung der vielen Besucher und aktiven Teilnehmer. Wie schon im vergangenen Jahr konnte eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden, dass die Räumlichkeiten der Kletter-halle und die Organisationspower des dort tätigen Teams in besonderer Weise für die Durchführung solcher Veranstaltungen geeignet sind - ein herzlicher Dank geht an alle Mitwirkenden!