Der kath. Kirchenchor St. Verena Rot an der Rot blickt auf das vergangene Jahr zurück. Die Jahreshauptversammlung wurde am 24. November abgehalten.

Die erste Vorsitzende Silvia Föhr eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden. Sie übergab das Wort an den stellvertretenden Schriftführer Jürgen Pfister, der in chronologischer Abfolge über die Aktivitäten des Chores berichtete. Besonders hervorzuheben waren ein Probentag im Kloster Roggenburg, die Teilnahme am Dekanats-Chortag in Ochsenhausen, sowie ein Ausflug nach Ettal. Im Jahresverlauf wurden zudem drei neue Messen erarbeitet und zur Aufführung gebracht.

Anschließend gab Josef Münsch, Kassier, einen Rückblick über die Ein- und Ausgaben im Berichtsjahr, der vom Kassenprüfer Michael Barthel bestätigt wurde.

Chorleiterin Stefanie Pöllner, bedankte sich für die gute, flexible und offene Zusammenarbeit mit dem Chor, sowie für den Einsatz aller Sängerinnen und Sänger bei den Proben und Auftritten. Mit freudigem Blick auf die Aufgaben im nächsten Jahr beendete sie Ihren Bericht. Im Anschluss bekamen zwei Mitglieder des Chores eine kleine Anerkennung für vorbildlichen Probenbesuch.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde durch Bürgermeisterin Irene Brauchle vorgenommen. Es folgten die Ehrungen der langjährigen Mitglieder. Albrecht Martin, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, übernahm diese Aufgabe und gratulierte Georg Gapp zu 20 Jahren, Christof Dürrstein, Herbert Gaißmaier und Luzia Gams zu jeweils 25 Jahren, Josef Schrägle zu 35 Jahren, und Monika Merk zu 40 Jahren Chormitgliedschaft.

Bei den anschließenden Wahlen wurden jeweils wieder gewählt: Silva Föhr und Edeltraud Kunz als erste Vorsitzende, die Ausschussmitglieder Josef Schrägle im Bass und Hedwig Hahn im Sopran, die Notenwartinnen Martina Dreier und Marion Föhr, sowie die Kassenprüfer Michael Barthel und Dieter Meyer. Neu gewählt wurde Anita Matekalo als Kassiererin.

Josef Münsch, der nach 36 Jahren als Kassierer nicht mehr zur Wahl angetreten war, wurde von der ersten Vorsitzenden Edeltraud Kunz mit lobenden Worten des Dankes verabschiedet.

Das Schlusswort hatte die erste Vorsitzende Edeltraud Kunz. Sie bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen und ganz besonders bei Dirigentin Stefanie Pöllner für ihr Engagement.