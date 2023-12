Kath. Kirchenchor Baustetten zieht positive Bilanz

Hochkarätige kirchenmusikalische Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Cäcilienfeier des Kath. Kirchenchores St. Ulrich Baustetten. Denn ein beeindruckendes Engagement im Dienst der Musica Sacra zeigen seit 65 Jahren Peter Bruder und seit 50 Jahren Anita Kühner. Pfarrer Alexander Hermann war es eine Ehre, den Jubilaren die Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbandes zu überreichen. Für respektable 30 Jahre wurde Rita Beck mit der Urkunde des Cäcilienverbandes ausgezeichnet. Pfarrer Hermann zeigte sich äußerst dankbar für das großartige Engagement der Geehrten und auch des gesamten Chores. „Eine lebendige, kreative Gemeinschaft, die Glanzlichter in die Liturgie bringt“, betonte er.

Wer in Baustetten 50 Jahre kirchenmusikalisch aktiv ist, für den steht darüber hinaus eine besondere Ehrung auf dem Programm und so konnte Anita Kühner in diesem Jahr verdientermaßen zum Ehrenmitglied des Chores ernannt werden.

Chorleiter Otmar Keller zog einen positiven Rückblick auf die musikalischen Aktivitäten und zeigte sich optimistisch für das kommende Kirchenjahr. Getrübt wurde seine positive Bilanz lediglich von der Tatsache, dass insbesondere bei den Männerstimmen Verstärkung von Nöten wäre. Ein Problem, dem man sich im kommenden Jahr intensiv widmen möchte. Umso erfreulicher, dass in diesem Jahr bereits ein neuer Sänger gewonnen werden konnte.

Etliche kameradschaftliche Zusammenkünfte und Unternehmungen wurden von der Vorsitzenden Sabine Jedelhauser in angenehme Erinnerung gerufen und ihr Stellvertreter Peter Hess konnte neun Chormitglieder für fleißigen Proben- und Auftrittsbesuch belohnen: Otmar Keller, Klaus Dilger, Tina Betz, Peter Bruder, Hubert Wolfmaier, Andrea Bühler, Anita Kühner, Sabine Jedelhauser und Stefanie Welz.

Reine Formsache waren die anstehenden Wahlen. Bestätigt wurden Sabine Jedelhauser als erste Vorsitzende, Andrea Bühler als Kassiererin und im Beisitz Klaus Dilger und Renate Kögel. Besondere Anerkennung, verbunden mit einem kleinen Geschenk, ging dabei an Renate Kögel, die sich bereits seit 20 Jahren im Ausschuss engagiert und an Sabine Jedelhauser, die sich für 15 Jahre als Vorsitzende ein großes Lob verdient hat.