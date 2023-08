Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor. Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen.

Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche in einem Video vor — der vierte Teil hält ein spektakuläres Rennen auf der Kartbahn in Neu–Ulm bereit.

Mit vollem Tempo in die Kurven

Denn im Ecodrom in Neu–Ulm können alle Freunde des Kartfahrens auf der Rennbahn ihr Talent am Steuer unter Beweis stellen. Mit elektrisch betriebenen Karts können Fahrer auf zwei Etagen über die Rennstrecke düsen. Für die Stärkung nach dem Rennen ist im Bistro mit Pizzen, Snacks und Getränken gesorgt.

Für Einsteiger eignet sich das „Zeitfahren“ für 21,50 Euro pro Person, der „Grand Prix“ bietet für 37 Euro pro Person rund 30 Minuten Fahrspaß. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 muss beim erstmaligen Besuch im Ecodrom eine erziehungsberechtigte Person dabei sein.

Dem Bier auf der Spur

„Hinter den Kulissen der Berg Brauerei„ — so wirbt das Ehinger Unternehmen für eine Führung, in deren Rahmen sich Besucher die Frage beantworten können, woher eigentlich das Bier kommt.

„Wir machen eine Reise vom kleinen Gerstenkorn zum fertigen Bier“, beschreibt Biersommèliere Gertrud Hauler das Angebot. Wer sich auf Erkundungstour machen möchte, bezahlt 12,80 Euro. Im Preis inbegriffen ist im Anschluss an die Führung ein Bier in der Brauerei–Wirtschaft.

Erlebnisse tief unter der Erde

Wer mit dem Boot eine Höhle befahren möchte, bekommt hierzu in Hayingen Gelegenheit. Die Wimsener Höhle ist die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle Deutschlands und zudem die tiefste erforschte Unterwasserhöhle in der Bundesrepublik.

Ein Fährmann nimmt die Besucher 70 Meter ins mystische Erdinnere und vermittelt dort Wissen rund um Geschichte und Geologie der Wimsener Höhle. Kleinkinder kostet der Eintritt 4,50 Euro, Kinder 5 Euro. Jugendliche und Erwachsene zahlen 6 Euro. Der Gruppenpreis ab 20 Personen beträgt 5 Euro pro Person.

Reise in das Universum

Nicht nur an regnerischen Tagen lohnt sich ein Besuch im Planetarium in Laupheim. Die neue rund 45–minütige Show „Aus Gas und Staub geboren“ beschäftigt sich unter anderem damit, welche Voraussetzungen das Weltall bieten muss, damit Sonne, Erde und Leben überhaupt entstehen konnte.

Die Veranstaltung wird ab acht Jahren empfohlen. Für jüngere Gäste bietet das Planetarium das Programm „Captain Schnuppes Weltraumreise“, eine rund 30–minütige Planeten–Tour mit dem Raumschiff Argo. Der Eintritt für das Kinderprogramm beträgt 5 Euro; der reguläre Preis liegt ansonsten bei 8 Euro pro Person.