KaraGames in Burgrieden begeistern Teilnehmer und Zuschauer

Am 17.11.2024 fanden in der Rottalhalle Burgrieden wie jedes Jahr wieder ein beeindruckendes Karate Kinder -und Jugendturnier statt, das von der Karate-Akademie Burgrieden und KASHUN (Karate-Schule Hunger) ausgerichtet wurde. 205 junge Karateka im Alter von 5 bis 16 Jahren, vom Weißgurt bis zum Schwarzgurt, nahmen an diesem Turnier teil und zeigten deren Können in den verschiedenen Disziplinen.

Dieses Turnier bot den jungen Karatekas die Möglichkeit, sich in einem anspruchsvollen Parcours, 4er Blöcken, Kata, Kumite am Ball und Kumite Freikampf zu messen. Für die ganzen kleinen Karateka von 5-6 Jahre stand nicht der Wettkampf im Vordergrund, sondern die Freude an der Bewegung. Für die älteren Kids und Teens ab 7 Jahre waren die Wettkämpfe intensiv und spannend, und alle zeigten beeindruckende Techniken und einen tollen Kampfgeist.

Dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren, der Bürgerstiftung Burgrieden, Volksbank Laupheim, Sparkasse Laupheim, die Unternehmen Röchling, AZ-Rohr-Schweißbetrieb, LR, Eduard Rabe konnten den Wettkampfteilnehmern tolle Pokale und Medaillen überreicht werden, um ihre Leistungen angemessen zu würdigen.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und begeisterte nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die zahlreichen Zuschauer, die auf den vier Kampfflächen die energiegeladenen Kämpfe und beeindruckenden Darbietungen verfolgten.

Die Karate-Akademie Burgrieden und KASHUN bedanken sich herzlich bei den Sponsoren und den vielen Helfern für ihr Engagement und freuen sich schon auf die nächsten KaraGames, bei den erneut junge Talente ihr Können unter Beweis stellen können.