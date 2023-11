Weihnachtsmarkt „Advent im Turm“ in der Bachritterburg Kanzach

Im November hat für die Bachritterburg in Kanzach die Winterpause begonnen, in der die Tore der Burg bis zum Frühjahr geschlossen bleiben. Eine Ausnahme ist der Weihnachtsmarkt am Wochenende des ersten Advent. Am Samstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 17 Uhr, sind auf dem Burggelände viele verschiedene Stände aufgebaut, in denen die Aussteller ein breites Spektrum an Waren anbieten, vom feinem Silberschmuck über besondere Handarbeiten bis zu schöner Keramik. Gleichzeitig gibt es für Kinder ein charmantes Programm, heißt es in der Ankündigung der Bachritterburg. Außerdem wird für das leibliche Wohl und für musikalische Unterhaltung gesorgt.