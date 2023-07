Der 15. Juli 2023 sollte für Rebecca Gittinger und Julian Borst ein besonderer Tag werden. Das Dürnauer Paar wollte sich an dem Termin standesamtlich trauen lassen und hatte sich dafür die Bachritterburg in Kanzach ausgesucht.

Warum die Pläne kurzfristig umgeworfen wurden, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Das Paar wirft dem Kanzacher Bürgermeister Klaus Schultheiß, der an dem Tag selbst in der Bachritterburg feierte, Amtsmissbrauch vor. Der Hausherr wiederum erklärt, das Paar habe selbst einen Rückzieher gemacht, weil sich die Örtlichkeit für den geplanten Event als zu klein erwiesen habe.

Rebecca Gittinger und Julian Borst mussten ihre Trauzeremonie kurzfristig umdisponieren. (Foto: Privat )

Ein Jahr zuvor reservieren lassen

Schon beim ersten Telefonat mit dem Bürgermeister am 7. Juli 2022 seien die Rahmenbedingungen angesprochen worden, sagt Rebecca Gittinger: Die Trauung sollte im Innenhof stattfinden oder bei schlechtem Wetter im Turm, Bestuhlung sei im Außenbereich für einen Sektempfang erwünscht. Schultheiß habe sich auch von sich aus bereit erklärt, die Zeremonie als Standesbeamter zu vollziehen.

Er hat gesagt, dass schon alles klappt. Rebecca Gittinger

Der Termin wurde von Schultheiß mit E–Mail vom 26. Juli bestätigt: „Nach unserer Vorabplanung für 2023 findet dort keine Veranstaltung statt. Wir haben Sie vorgemerkt.“ Ergänzend hieß es auf Rebecca Gittingers Anfrage einen Tag später: „Wir haben Ihren Termin in unserer Reservierungsliste vermerkt. Ein expliziter Vertrag hierüber ist nicht notwendig.“

Gemeinsam Termin festgelegt

Telefonisch habe man schließlich gemeinsam am 14. November den Trautermin auf 13 Uhr festgelegt und vereinbart, dass sich der Bauhof um den Aufbau kümmert, berichtet die 27–Jährige. Auch am 11. April 2023 sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Bei einem Anruf des Brautpaars in spe sei der Termin vom Bürgermeister nochmals bestätigt worden: „Er hat gesagt, dass schon alles klappt. Wegen der Details sollen wir uns erst drei bis vier Wochen vor der Trauung melden.“

Turm in Aussicht gestellt

Am 12. Juni habe er die Details endlich klären wollen, erzählt Bräutigam Julian Borst. Er sei aus allen Wolken gefallen, weil sich Schultheiß nicht mehr an den Termin habe erinnern können. Am geplanten Trautermin stehe bereits eine Veranstaltung des Museums Bad Buchau im Kalender.

Nachdem zunächst nur der Turm der Bachritterburg für die Trauung in Aussicht gestellt worden sei, habe am 19. Juni auch diese Option nicht mehr gegolten — unter anderem, weil das Bauhofpersonal nicht zur Verfügung stehe. Für sie sei da eine Welt zusammengebrochen, sagt Rebecca Gittinger: „Wir planen das seit anderthalb Jahren.“

Schultheiß vermutet „Showveranstaltung“

„Das stimmt alles nicht“, widerspricht Klaus Schultheiß der Darstellung. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass nur das Turmzimmer für Trauungen zur Verfügung steht. „Das geht nur dort. Das ist, außer dem Trauzimmer im Rathaus, für Trauungen gewidmet. Eine Trauung im Innenhof ist rechtlich gar nicht möglich.“

Das haben die sich ausgedacht. So etwas habe ich noch nie erlebt. Klaus Schultheiß

Das Paar habe offensichtlich eine große „Showveranstaltung“ geplant, glaubt der Bürgermeister. Deshalb habe es auch eine Trauung im Turm abgelehnt, so seine Version. Üblicherweise würden sich die Veranstalter in der Bachritterburg selbst um die Bestuhlung kümmern; die kleine Kommune sei personell und von der Ausstattung her dazu gar nicht in der Lage. Besagte Telefonate habe es überhaupt nicht gegeben: „Das haben die sich ausgedacht. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Thema auch auf Facebook

Im Ort war die abgesagte Trauung durchaus Gesprächsthema, unter anderem beim Flohmarkt. Auf Facebook wurde in der Gruppe „Bad Buchau und Umgebung“ ein anonymer Post geteilt: „Fünf Wochen vor der Hochzeit sagt der Bürgermeister die Veranstaltung ab, weil seine Frau an diesem Tag an diesem Ort Geburtstag feiern will und somit kein Platz für eine Hochzeit ist.“ Der Post stamme nicht von ihnen, versichern die Dürnauer.

Bürgermeister: Keine Kollision mit privater Feier

Schultheiß bestätigt, dass an diesem Tag ab 15 Uhr die Familienfeier schon lange geplant war: „Ich weiß ja, wann meine Frau Geburtstag hat.“ Das sei seine Privatangelegenheit und und wäre mit der Trauung ab 13 Uhr im Turm durchaus zu vereinbaren gewesen. Im Übrigen habe das Aufgebot noch gar nicht vorgelegen.

Klaus Schultheiß sollte die Trauung als Standesbeamter vollziehen. (Foto: Klaus Weiss )

Das müsse über das Standesamt des Gemeindeverbands in Bad Buchau eingereicht werden: „Ich bin am Ende der Kette.“ Gegen Verleumdungen auf sozialen Plattformen werde er notfalls juristisch vorgehen. Im Übrigen sei ja eine Alternative gefunden worden: „Wo ist dann das Problem?“

Trauung nach Dürnau verlegt

Die Trauung wurde am vergangenen Freitag im Dürnauer Rathaus durch Bürgermeister Bernhard Merk vollzogen. Die freie Trauung fand dann am Samstag in einem Zelt auf der privaten Wiese statt, die Feier anschließend in der Wimsener Höhle.