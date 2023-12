In der Halle am Bahnhof hat am zweiten Weihnachtsfeiertag die Theatergruppe des SV Kanzach mit dem Lustspiel „Theater im Theater“ die Theaterpremiere veranstaltet und mit dem nicht ganz einfachen Stück ihre Stärken ausgespielt. Mit dem Lustspiel aus der Feder von Richard Huber präsentierten die Kanzacher Laienspieler unter der Regie von Manuela Köhler und Daniela Hospach ein turbulentes Bühnenstück, das alles von den Laienspieler abverlangte.

Alle Voraussetzungen für einen turbulenten Theaterabend waren schon durch die Besetzung mit fast allen bewährten Schauspieler der Kanzacher Theatergruppe gegeben. Unter den zwölf „Schauspielern“ waren nur zwei, Laura Buchmann und Emma Huckle, zum ersten Mal dabei. Schon damit konnte nichts mehr schiefgehen. Schief ging zwar einiges in der Komödie, aber das war zur Unterhaltung der Besucher so gewollt und sollte den Besuchern fast wie im richtigen Leben zeigen, dass ohne Zusammenspiel nichts klappt.

Das Stück selbst ist eigentlich schnell erzählt: Die 750-Jahr-Feier der kleinen Gemeinde steht an und Frau Bürgermeister Dr. Johanna Faust, hervorragend gespielt von Renate Buck, beauftragt die örtliche Laienspielgruppe unter der Leitung von Lehrerin Beate Hagfeld-Merdorn, überzeugend gespielt von Carola Braig, ein historisches Bühnenstück aufzuführen. Fachlich unterstützt wurde das Theaterteam vom Hobbyhistoriker Lothar Weiser (Albert Menz), der allerdings vom Widersacher der Bürgermeisterin Freddy Schill (Jürgen Muschalski) unter Druck gesetzt wird, der Aufführung Steine in den Weg zu legen.

Drei Wochen vor der Premiere geht es bei den Proben, einfach gesagt, schlampig und chaotisch zu. Keiner kann seinen Text und Frau Bürgermeister meint sogar, dass den Text sich keine Sau merken kann. Jeder will am Drehbuch Texte ändern oder Rollen tauschen. Die Dramaturgie steht immer über der Wahrheit, meint Frau Bürgermeister. Das verstehe zwar keiner, höre sich aber gut an. Das bringt die Regisseurin nahe an einen Nervenzusammenbruch und lässt sie immer häufiger zum Flachmann greifen. Dabei beleidigt sie auch noch die Souffleuse Frida Wallmann (Daniela Hospach, immer mit einer tollen Mimik) die darauf hin alles hinschmeißt, wie noch häufiger am Abend.

Die Kulissen auf der Bühne sind nur halb fertig und werden vom Bühnenbauer Martin Schmidt (Erich Härle) absichtlich sabotiert. Dafür kassiert er aber auch von Freddy Schill Bestechungsgeld. Die beste Sabotage, so der Bühnenbauer, war die „dumme Kuh“ Souffleuse Wallmann, die keinen Durchblick hatte und deshalb unbedingt wieder zurückgeholt werden musste. Weitere Familienangehörige der Konfliktparteien wie Dominik Schilling als Sohn von Freddy Schill, und Klara Jentsch die Cousine auch von Freddy Schill und die Tochter Viola der Bürgermeisterin (Laura Buchmann) und die Nichte (Kerstin Pekrul mischen in dem Chaos kräftig mit. Der schüchterne Neffe von Johanna Faust Oli Friedemann, klasse gespielt von Tobias Brändle, kommt nicht nur im Theaterstück der Tochter von Frau Bürgermeister näher zusammen, was diese mit aller Macht verhindern will.

Sollten die Zuschauer im Saal geglaubt haben, dass Chaos nicht steigerbar ist, wurden sie im dritten Akt eines Besseren belehrt. Der Akt spielte während der Aufführung des historischen Stücks. Allerdings hinter der Bühne, die umgedrehten Kulissen vermittelten einen Eindruck davon. Immer wieder kommen die Schauspieler von der Bühne nach hinten und fragen nach dem Text, den sie nicht wissen. Die Regisseurin versucht mit allen Mitteln und lautstark Ordnung in das Chaos zu bringen. Dazwischen jagt Freddy Schill die Bürgermeisterin mit dem Schwert in der Hand über die Bühne, weil sie ihn mit einem Schwert ins Hinterteil gestochen hat, wie ein blutiger Verband zeigt.

Eigentlich, so die Regisseurin, sei inzwischen hinter der Bühne mehr Theater als auf der Bühne und das Publikum lache auch noch dazu. Ihr Stück sei doch keine Komödie, sondern ein historisches Bühnenstück. Trotz allem sei das Bühnenstück bei den fiktiven Zuschauern super gut angekommen, weiß dann Lothar Weiser noch zu berichten. Alles soll hier aber noch nicht verraten werden, das können Besucher bei weiteren Aufführungen am 5. und 6. Januar selbst erleben.