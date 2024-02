Funkenfeuer faszinieren in der Region viele Besucher

Immer mehr Funkenfeuer werden schon am Samstag vor dem Funkensonntag abgebrannt, damit die Besucher etwas länger verweilen und am Sonntag ausschlafen können. Das Funkenfeuer geht auf einen uralten Brauch zurück. Diesem zufolge stellt die Strohhexe oft aber auch ein Schneemann, die oben auf der Spitze thronen, den kalten Winter dar, der nun ausgetrieben werden soll. Der Funkensonntag ist auch der erste von sechs Fastensonntagen in der katholischen Kirche. Vor allem im süddeutschen Raum werden aufgeschichtete brennbare Materialien wie eingesammelte Christbäume, Heu und Stroh sowie Holzstangen in Brand gesteckt. Unser Bild (Foto: Klaus Weiss) entstand am Samstag in Kanzach, wo die Landjugend den prächtigen Funken aufbaute.