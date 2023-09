Familiennachmittag auf der Bachritterburg

Auf der Bachritterburg in Kanzach findet am Sonntag, 17. September, ein Familiennachmittag mit öffentlichen Führungen um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie Bogenschießen statt. Dies teilt das Team der Bachritterburg mit. Außerdem lautet das Motto des Tages „Bienen und Insekten“. Passend dazu gibt es eine Bastelaktionen für Kinder. Für Input und viel Wissenswertes sorgen Werner Schad vom Biberacher Bezirks–Imkerverein mit einem Vortrag zu Bienen & Co. sowie Rebekka Barth mit Biber–Spurensuchen auf dem Gelände rund um die Bachritterburg. Die „Freunde der Bachritterburg“ sorgen für Verpflegung, außerdem gibt es musikalische Untermalung von der Big Band Memmingen. Der Eintritt zu Burg ist am Familiennachmittag frei.