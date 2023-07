Bogenschießen in der Bachritterburg

Bei der öffentlichen Führung in der Bachritterburg werden am kommenden Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr die Lebenswelten des Hochmittelalters erkundet. Vom Aufbau einer Burg über den Unterschied zwischen Arm und Reich bis zum Werdegang eines Knappen erhalten dabei Besucher einen spannenden Einblick in den Alltag des 14. Jahrhunderts. Von 14 bis 18 Uhr kann zudem Bogenschießen ausprobiert werden. Heutzutage als Sportgerät genutzt, kamen Pfeil und Bogen früher bei der Jagd, aber auch in Schlachten zum Einsatz. Weitere Informationen: Bachritterburg Kanzach, Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 07582/8286 sowie www.bachritterburg.de