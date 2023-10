Kantaten-Gottesdienst

Die Bezirkskantorei (bestehend aus der Riedlinger Kantorei, dem Bad Saulgauer Kirchenchor und Projektsängerinnen und –sängern) hat am Sonntag, 8. Oktober, in Dürmentingen und am 15. Oktober in Bad Saulgau einen klangvollen Kantatengottesdienst mitgestaltet. Bei der Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (BWV 93) von Johann Sebastian Bachs waren im Vorfeld alle zum Mitsingen eingeladen.

Der Eingangschor, der zu Beginn der Gottesdienste den Raum erfüllte, nahm in den Oboen das Seufzen und in den Streichern die Hoffnung auf, die den Choral von Georg Neumark prägen. Nach der Schriftlesung erklang der sonore Bass von Wojciech Latocha in dem Rezitativ, das als Tropus (= der Liedtext wird durch weitere passende Texte ergänzt) angelegt ist, „Was helfen uns die schweren Sorgen“; gefolgt von einer Tenor-Arie (Berthold Schindler) und einem wunderbar harmonierenden Duett zwischen Sopran und Alt (Ulrike Härter und Sarah-Lena Eitrich), über das die Streicher immer wieder die Melodiezeilen des Chorales setzten. Abgeschlossen wurde dieser Teil mit dem Tenor-Rezitativ „Denk nicht in deiner Drangsalshitze“, in dem Cello und Fagott Blitz und Donner hörbar machten.

Ein besonderer Moment war sicherlich auch der Choral „Befiehl du deine Wege“, den die Gemeinde zu der Begleitung des Orchesters singen konnte ‐ abgerundet bei der letzten Strophe durch eine Oberstimme, gespielt von der Oboe.

Vor dem Segen erklang nochmal eine Arie, in der Sopran und Oboe miteinander konzertierten, und die siebte Strophe des Chorales („Sing, bet und geh auf Gottes Wegen“) als schlichter Satz ergreifend von den rund 60 Sängern vorgetragen. Zum Abschluss musizierten alle zusammen nochmals den erhebenden Eingangschoral.