Kammerkonzert mit Mitgliedern SWR Vokalensemble

Exil, Flucht, Vertreibung und deren Auswirkung auf die Musik am Beispiel von zehn Komponisten des späten 19. und 20. Jahrhunderts, die aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen mussten, darunter bekannte Namen wie Hanns Eisler, Ernst Krenek, Paul Hindemith und Kurt Weill. Sei es aufgrund ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit, ihrer Kunst oder vor Krieg oder Bürgerkrieg, sind die Fluchtgründe längst nicht so vergangen und heute wieder aktueller denn je. Im Exil angekommen versuchte jeder von ihnen auf seine eigene Art in der Fremde Fuß zu fassen. Nicht jeder konnte im selben Maße an Erfolg und Bekanntheit der Zeit vor der Flucht anknüpfen ‐ manche erlangten hingegen genau dann und durch einen veränderten Stil erst eine größere Bekanntheit. Diese verschiedenen Ansätze spiegeln sich im breiten Spektrum des Programms wider, das von jüdischen Kinderliedern, über Antikriegsmusik bis zu humorvollen Vertonungen von Nonsens-Texten und zum Genre des Broadway- Musicals führt.

Das höchst anspruchsvolle Programm ‐ für die Ausführenden, aber auch für die über 100 Zuhörerinnen und Zuhörer in der evangelischen Versöhnungskirche Ummendorf ‐ hatte Tenor Hubert Mayer recherchiert, zusammengestellt und fachkundig moderiert. Sein Vortrag des „Wiegenlied des Seligen“, 1918 von Nicolas Obuchow komponiert, faszinierte durch höchste stimmliche Ansprüche und deren Meisterung. Wakako Nakaso (Sopran) trug unter anderem jüdische Kinderlieder von Weinberg und mit hinreißender Stimme und Charme Vertonungen von Matyas Seiber vor. Johanna Götz (Mezzosopran) füllte perfekt intonierte französische Tiergedichte auch mit darstellerischem Leben. Komponiert hatte sie Joseph Kosma, der auch mit Filmmusiken berühmt wurde.

Philip Niederberger (Bariton) sang Kurt-Weill-Vertonungen von Brecht-Gedichten mit bewegender Intensität. Bernhard Hartmann (Bariton) erschütterte das Publikum mit seinem Vortrag des Brechtschen „Das deutsche Miserere“, vertont von Paul Dessau. Und beide zusammen trugen in perfekter melancholisch-heiterer Stimmung Musicalsongs (unter anderem „How can you tell an American“) vor, die am Ende von allen fünf Ausführenden auch im Ensemble gesungen wurden. Das begeisterte Publikum wurde noch mit Zugaben von Limericks belohnt.

Ganz beeindruckend war die Leistung des Pianisten Nicholas Rimmer: äußerst virtuose Mitgestaltung, oft mit Nachspielen, die lange haften bleiben.