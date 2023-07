Kammerchor singt sich in die Herzen der Zuhörer

Eine Woche vor Beginn des Schützenfestes hat der renommierte Kammerchor Cantus firmus in der Schützenkellerhalle sein diesjähriges Konzert gegeben. An diesem Sonntag stimmte alles: Das Wetter war schon in Schützenlaune, die Halle fast vollbesetzt und der Chor mit Chorleiter Thomas Dilger haben ein launiges Programm mit „Musikalischen Späßen, CHORiositäten und Parodien“ vorbereitet.

Den Beginn machte das traditionelle „Drei schöne Dinge fein“. Der vierstimmige Chorsatz besingt die „liebliche Musik“, einen „freundlichen Anblick“ und einen „guten, frischen, kühlen Wein“.

Es folgte „Veronika der Lenz ist da“. Mit „Die launige Forelle“, Variationen im Stil großer Meister über Schuberts Lied, folgte eines der drei Hauptwerke des Chores. Dirigent Thomas Dilger machte daraus ein Quiz für die Zuhörer. Sie sollten erraten, im Stil welches Komponisten die einzelnen Nummern gestaltet sind.: Da hörte man Mozart, Beethoven, Weber, Wagner und Franz Liszt. Der Sieger oder die Siegerin sollte eine Flache Schampus gewinnen.

Die zwei Akkordeonspielerinnen Luisa Albrecht und Theresa Monsees, mehrfache Preisträgerinnen bei „Jugend musiziert“ spielten ein Klezmerstück und einen Tango. Nach der Pause dann noch das mitreißende Stück „Para dos“ von Ralf Schwarzien. Für beide Auftritte erhielten sie viel Beifall.

Das zweite Hauptwerk des Chores war die berühmte Ouvertüre zu Mozarts „Zauberflöte“ für vierstimmigen Chor. Wie im Original beginnt das Stück mit den berühmten drei Akkorden und dem nachfolgenden Fugato. Das schnelle und teilweise sehr hoch gesetzte Werk war für die Sänger und Sängerinnen und den Dirigenten eine große Herausforderung, die sie bestens meisterten, dezent unterstützt durch Akkordeonklänge von Theresa Monsees. Volker Angenbauer erzählte dazu packend und gestenreich die Hintergründe des Inhalts.

Auch beim „Wie einst Lili Marleen“ war er zu hören, begleitet am Keyboard von Chorleiter Thomas Dilger.

Ein parodistischer Leckerbissen war das dritte Hauptstück des Chores „Insalata Italiana“, Parodie einer Opernszene. Im Stile eines Opernfinale wurden musikalische Begriffe auf Italienisch vorgetragen bis zum stürmischen Finale. Das Publikum war begeistert und der Beifall war lang.

Mit „Sag beim Abschied leise Servus“ und „Ich hab am Anzug viele Taschen“ klang der Abend stimmungsvoll aus.