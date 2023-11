Kalender 2024 zeigt historische Bilder von Schwendi

Pünktlich zu Beginn der Adventszeit erscheint wieder der in Schwendi beliebte Historische Kalender für das Jahr 2024. Der Heimatkundliche Verein Schwendi bietet diesen in der Vorweihnachtszeit zum Kauf an.

Die zweite Vorsitzende Silke Bollinger und die beiden Archivare Karl-Heinz Ruhl und Frido Kurz haben das ganze Jahr über zwölf sehr gut erhaltene historische Fotografien zusammengetragen und für jeden Monat ein passendes Bild ausgewählt.

Der Monat Januar zeigt ein Luftbild der ortsansässigen Firma Weishaupt aus dem Jahre 1962. Auf dem Bild für den Monat Februar ist ein Gruppenfoto der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi aus dem Jahre 1974 mit einem damals hochmodernen Löschfahrzeug zu sehen. Sehenswert ist auch das Bild eines Ochsengespanns in den 1930er-Jahren auf der damaligen „Bauragass“ wie auch das Klassenbild der Klassen 9a und 9b vor der Hauptschule Schwendi aus dem Schuljahr 1978/79 mit Rektor Maurer und Lehrer Wilhelm. Ein Bild aus den 1960er-Jahren von der Ortsmitte Schwendi wurde ebenso neben weiteren sehenswerten Lichtbildern ausgewählt wie ein Gruppenbild der DRK-Ortsgruppe aus dem Jahre 1965. Jedes einzelne der 12 Bilderraritäten wird sorgfältig beschrieben und erklärt.

Der Kalender ist für 10 Euro ab Dezember beim Bürgerbüro im Rathaus, bei der Fa. Miller und im Teeladen erhältlich. Vorab kann der Kalender auch schon beim Adventsmarkt am 25. November am Stand der Narrenzunft erworben werden.