JuniorenCup 2023 der TSG Achstetten 1862

Ein super Turnierwochenende fand vergangenes Wochenende in Achstetten statt. Den Start machten am Samstagvormittag die D–Junioren der Jahrgänge 2010 und 2011. Bei spannenden Spielen hieß am Ende der Sieger TSV Blaustein, die den SV Jungingen im Finale mit 1:0 besiegen konnten. Die Heimteams der SGM Achstetten belegten die Plätze drei, vier und fünf. Die für den Nachmittag geplanten F–Junioren Spieltage der Jahrgänge 2014 und 2015 mussten leider aufgrund der sehr hohen Temperaturen abgesagt werden.

Bei besten Wetterbedingungen starteten wir am Sonntag mit unseren Bambinis. Hier konnten die Kleinsten ihr Können vor einer stattlichen Zuschauerkulisse im Sumpfbiberstadion unter Beweis stellen. Überrascht wurden die Kleinsten gegen Ende des Turniers vom Maskottchen der TSG Achstetten dem Sumpfbiber „Bibes“. Dieser feuerte die Kinder an und unterstütze unseren Turnierleiter Daniel Kley bei der Pokalübergabe. Weiter ging es mit dem E–Junioren Turnier des Jahrgangs 2013. Auch dort konnten wir spannende Spiele verfolgen. Am Ende hieß der Sieger FC Kempten, die sich im Finale gegen die TSG Söflingen mit 1:0 durchsetzen konnten. Gegen 15 Uhr startete das letzte Turnier beim diesjährigen TSG JuniorenCup. In einem starken Teilnehmerfeld der E–Junioren des Jahrgang 2012 hieß auch hier am Ende der Sieger FC Kempten. Im Finale setzten sie sich im 9m–Schießen mit 3:1 gegen unser Heimteam der SGM Achstetten durch.

Vielen Dank an alle teilnehmenden Mannschaften, allen Helfern und Kuchenspendern sowie an die Schiedsrichter des Bezirk Riss, die an dem Turnierwochenende im Einsatz waren.