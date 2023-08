Junioren erspielen den Aufstieg

Die Junioren U15 I des TC Laupheim schauen auf eine erfolgreiche Turniersaison 2023 zurück. In der Bezirksstaffel I hatte das Team um Mannschaftsführer Leander Herrmann vier Begegnungen zu meistern. Das gelang souverän: insgesamt gingen nur zwei Matches verloren. In Zahlen ausgedrückt liest sich das wie folgt: 4:0 Punkte, 22:2 Matches und 45:6 Sätze.

Nach einer soliden Verbandsrunde in 2022, die das Team als dritter abschließen konnte, waren es bis auf eine Ausnahme die gleichen Spieler, die die Mission Aufstieg im Mai 2023 in Angriff nehmen konnten, nämlich Leander Herrmann, Moritz Mann, Max Schneider, Raphael Mäckle und Tristan Hatzenböller, der im Ersten Spiel den verhinderten Raphael Mäckle ersetzte. In diesem Spiel gab es gegen den TC Westerheim I auswärts ein 4:2. Damit war ein Start nach Maß in die Verbandsrunde gelungen. In den Wochen darauf schafften die Laupheimer in allen drei verbliebenen Spielen das Idealergebnis von 6:0 und der Aufstieg war damit besiegelt. Die Gegner kamen vom TK SSV Ulm 1846 IV, TA SV Amstetten I und TA VfB Ulm I.

Die kommende Saison 2024 wird eine schwierige werden, da mit Leander Herrmann, Moritz Mann und Raphael Mäckle gleich drei von vier Jungs aus der Stammformation in die U18 Junioren des TC Laupheim wechseln. Doch es verbleiben ja noch einige Monate bis dahin, in denen es gelingen sollte, ein schlagkräftiges und stark verjüngtes Team um Max Schneider zu formieren und so in der höchsten Liga des Bezirks bestehen können.