Juniorabzeichen bei den Rißtalern

Erstmalig gab es beim Musikverein Rißtaler Untersulmetingen am Freitagabend, 17. November, ein Vorspiel der Jungmusiker mit Verleihung des Juniorabzeichens.

Vorgespielt haben zehn Kinder und Jugendliche, die sich noch am Anfang ihrer musikalischen Karriere befinden. So konnten die Zuhörer begeistert mitverfolgen, was man nach ein bis vier Jahren Ausbildung an der Klarinette, dem Schlagzeug, dem Saxofon oder der Trompete schon alles kann.

Die Idee des Junior-Leistungsabzeichens kommt von der Bläserjugend Baden-Württemberg. Es soll im Rahmen eines öffentlichen Vorspiels von jeweils zwei Spielstücken aus vorgegebenen Literaturlisten verliehen werden.

Ziel dieses Abzeichens ist nicht nur die Förderung und Erhaltung der Freude am Musizieren, sondern es soll auch die Selbstsicherheit stärken und zur Persönlichkeitsbildung des Vortragenden beitragen.

Als Jury hatte der Musikverein Rißtaler Untersulmetingen zwei seiner drei Jugendleiterinnen, Franziska Fiesel und Melanie Schmid, und den Dirigenten der aktiven Blaskapelle Thomas Lämmle ausgewählt.

Am Ende überreichten diese dann den Jungmusikern feierlich die Urkunden und Abzeichen. Allen im Saal war spätestens jetzt bewusst geworden, was die Moderatorin und Jugendleiterin Leonie Henle bei der Begrüßung gemeint hatte, als sie sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, so viele tolle Jungmusikerinnen und Jungmusiker zu haben.“