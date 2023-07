Junior Rettungspokal der DLRG in Braunschweig

Zwischen dem 24. und 27. Juni fand in Braunschweig der bundesweit bedeutendste Nachwuchswettkampf im Rettungssport statt: Der Junioren Rettungspokal der DLRG. Dort messen sich jedes Jahr die Auswahlmannschaften der DLRG–Landesverbände in den Pool– und Freigewässerdisziplinen.

Auch zwei Schwimmer der DLRG OG Ertingen waren mit dem Landesverband Württemberg am Start. Felix Drews und David Baur konnten sich durch Ihre schwimmerischen Leistungen bei den Bezirks– und den Württembergischen Meisterschaften einen Platz im Landeskader und somit auch einen Platz in der Mannschaft sichern.

Am Samstag starteten die ersten Wettkämpfe im Sportbad Heidberg. Die Athletinnen und Athleten mussten hier ihr Können in den Pool–Disziplinen beweisen.

Dazu gehört beispielsweise das Schleppen einer Puppe mit Flossen über 100 Meter oder das Schleppen einer Puppe über 50 Meter. Trotz der frühen Uhrzeit zeigten Felix und David gute Leistungen, konnten sich aber dennoch nicht gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

Am Montag und Dienstag hieß es dann: Raus an den See, denn der zweite Wettkampfabschnitt bestand aus verschiedenen Freigewässerdisziplinen und wurde am Tankumsee ausgetragen. Für Felix und David war solch eine Art von Wettkampf etwas ganz Neues und sie konnten dadurch viele Erfahrungen sammeln. Dieser Abschnitt des Wettkampfs verlief trotz des wenigen Trainings sehr gut. So schafften sie es zwar nicht sich in den Einzeldisziplinen in eines der Finals zu gelangen. Sie konnten aber mit ihrer Mannschaft ein paar B– und C–Finals für sich entscheiden und so einige Punkte für den Landesverband Württemberg erzielen.

Für Felix und David war es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Bei diesem Wettkampf konnten Sie andere Schwimmer kennenlernen, der Spaß kam auch nicht zu kurz.