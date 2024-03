Jugendturnier des SC Schönebürg e.V.

Die tollen sportlichen Fußballjugendturniere des SC Schönebürg machten richtig Spaß zu zusehen. Die Mädchen sowie Jungs zeigten besten Fußball und erzielten Tore die manch eine Mannschaft noch nicht mal in der Bundesliga schafft. Den Auftakt machten die zehn E-Jugendmannschaften. Es wurde in zwei Gruppen à fünf Mannschaften gespielt und die beiden besten Teams aus der Gruppenphase kämpften um den Tageserfolg. Nach der Gruppenphase standen die ungeschlagenen Teams FC Wacker Biberach und SG Mettenberg im Finalspiel. Dort ging SG Mettenberg in Führung und sah auch wie der sichere Sieger aus. Doch kurz vor Schluss kippte das Spiel und FC Wacker Biberach nutzte zwei Unaufmerksamkeiten des Gegners eiskalt aus.

Im Anschluss trat die D-Jugend gegen den Ball. Die beiden besten Teams, der jeweiligen Gruppe traten überkreuz an und trugen das jeweilige Halbfinals aus. Die bis dahin unbesiegten Mannschaften FV Biberach und SGM Eberhardzell qualifizierten sich für das Finalspiel. Im Endspiel setzte sich der FV Biberach klar gegen die SGM Eberhardzell durch. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Spieletages unserer jüngsten Kicker. Am Vormittag konnten die Bambini mit vollem Stolz ihr Erlerntes im Fußball zeigen. Am Nachmittag waren die etwas älteren Kinder der F-Jugend an der Reihe und können im Rahmen des Spieletages ihr Potential darbieten. Platzierung der Jugendmannschaften:

D-Jugend: 1. Platz FV Biberach, 2. Platz SGM Eberhardzell, 3. Platz SGM Illertal, 4. Platz FC Wacker Biberach, 5. Platz SV Äpfingen, 6. Platz SV Burgrieden 7. Platz SGM Schemmerhofen, 8. Platz SGM Schwendi E-Jugend: 1.Platz FC Wacker Biberach, 2. Platz SG Mettenberg, 3. Platz SV Baltringen, 4. Platz SGM Schwendi II, 5. Platz SV Rissegg, 6. Platz SV Ochsenhausen, 7. Platz SGM Schwendi I, 8. Platz SGM Kellmünz, 9. Platz SV Äpfingen, 10. Platz FC Wacker Biberach III Teilnehmende Mannschaften

F-Jugend: SV Mietingen, SV Baustetten, SF Schwendi, SG Mettenberg, SV Laupertshausen, SV Kirchdorf, FV Biberach, TSV Rot/Rot, SV Orsenhausen, SV Reinstetten, SV Erlenmoos, FC Wacker Biberach, SC Schönebürg

Bambini: SV Mietingen, SV Baustetten, SV Reinstetten, FV Biberach, SV Erlenmoos, SF Schwendi, SV Laupertshausen, SV Burgrieden, SC Schönebürg