Jugendliche aus Biberachs Partnerstädten zu Besuch

In diesem Jahr nahmen 30 Jugendliche aus Asti, Schweidnitz, Telawi, dem Tendring District und Valence am städtischen Deutsch–Intensivkurs teil und erlebten eine spannende Woche in Biberach.

Die Stadt Biberach bietet den Intensivkurs jährlich mit Unterstützung des Städte Partner Biberach an, um Jugendlichen aus Biberachs Partnerstädten die Gelegenheit zu bieten, sich untereinander auszutauschen, die Deutschkenntnisse zu verbessern und durch das vielfältige Rahmenprogramm Neues kennenzulernen.

Untergebracht wurden die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 19 Jahren in Gastfamilien. Vormittags stand jeweils ein Sprachkurs in den Räumlichkeiten der Dollinger– Realschule samt Mittagessen auf dem Programm.

Die Nachmittage gestalteten sich unterschiedlich. Neben einem Graffiti–Workshop mit Daschu, an welchem sich die Schülerinnen und Schüler in der Unterführung Waldseer Straße „austoben“ konnten, sorgten unter anderem ein Kochkurs mit anschließendem Grillabend, ein Ausflug nach Ulm, der Vortrag zum Thema „60 Jahre Elysée–Vertrag“ in der Aula der Gymnasien und ein Besuch der Ausstellung „Lager Lindele“ für Abwechslung.

Eine extra auf die Jugendlichen thematisch abgestimmte Stadtführung und der Besuch des Kletterwalds im Burren, gemeinsam mit Gleichaltrigen aus Biberach, rundeten das Programm ab. Die Stadtführung und der Kletterwaldbesuch wurden vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ finanziert.