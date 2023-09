Jugendlager Federsee des Volksbunds arbeitete in Tschechien

Auch in den diesjährigen Sommerferien organisierte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge das „Jugendlager Federsee“. Fast 30 junge Leute aus unserer Region fuhren unter Leitung von Klaus Knoll nach Brünn (Brno) in Tschechien. Dort pflegte die Gruppe die deutsche Kriegsgräberstätte und erlebte zwei intensive Wochen an authentischen Orten der deutsch-tschechischen Geschichte.

Schon bei der Anreise besuchten die jungen Leute das Sudetendeutsche Museum in München, das Zeitgeschichte-Museum der voestalpine in Linz zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen und den deutschen Soldatenfriedhof in Oberwölbling.

In Brünn half die Gruppe mit, die dortige deutsche Kriegsgräberstätte in einem würdigen Zustand als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt zu erhalten. Bei fast zwei Dritteln der rund 8000 Gräber erneuerte sie die Grabsteininschriften, und es wurden die Sitzbänke rund um die Gräberfelder abgeschliffen sowie neu gestrichen. Bei der Gedenkfeier am Ende des Aufenthalts hatten die jungen Leute die Möglichkeit, auch an Kriegstote aus ihren eigenen Familien zu erinnern. Sie hatten dazu vorab recherchiert und Namen sowie Schicksale aus ihren eigenen Familien mitgebracht.

Ein eindrücklicher Höhepunkt der Reise war die Spurensuche zum „Brünner Todesmarsch“: Nach Kriegsende 1945 wurde, als Teil der kollektiven Vertreibung aus Mähren, auch die deutsche Bevölkerung Brünns gewaltsam vertrieben. Rund 27.000 Deutsche, hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Männer ‐ jüngere Männer befanden sich meist in Kriegsgefangenschaft oder waren interniert ‐ wurden in Richtung österreichische Grenze getrieben. Man geht davon aus, dass rund 5200 dies nicht überlebten. Die jungen Leute sprachen im Garten des ehemaligen Augustinerklosters, wo die deutschen Einwohner Ende Mai 1945 zusammengetrieben wurden, mit einer Zeitzeugin, die als kleines Kind mit ihrer Mutter den Todesmarsch überlebte und aus der Familiengeschichte erzählte.

Die Gruppe besuchte auch ein Massengrab in Pohrlitz (Pohorelice), wo fast 900 Opfer des Todesmarsches begraben sind. Dort startet seit einigen Jahren um den Jahrestag der Vertreibung der „Versöhnungsmarsch“, bei dem Deutsche und Tschechen im Zeichen der Versöhnung den damaligen Weg der Vertriebenen gemeinsam in umgekehrter Richtung zurückwandern.

Die Rückreise führte über die Gedenkstätte Lidice und die Landeshauptstadt Prag.