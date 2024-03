Jugendkapelle nimmt an Wertungsspiel in Dettingen teil

Der Musikverein Dettingen und der Blasmusikkreisverband Biberach veranstalteten am vergangenen Wochenende den diesjährigen Kreisjugendmusiktag.

An zwei Tagen stellten sich junge Solist*innen, Bläsergruppen und Jugendkapellen in verschiedenen Kategorien dem Urteil renommierter Juroren. So auch die neu formierte Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Ochsenhausen-Reinstetten. Zusammen mit Dirigent Andreas Müller stellten die 35 jungen Musikerinnen und Musikern mit den Stücken La Vida Mexicana (Luigi so Ghisallo) und Two Movements (Kees Vlak) ihr Können unter Beweis.

Die fleißige Probearbeit der letzten Wochen wurde belohnt, denn die jungen Musikerinnen und Musiker erhielten das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen.“ Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Als nächstes Event steht das Kinderkonzert am 28. April 2024 im katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen an.