Jugendkapelle Baustetten begeistert in voll besetzter Halle

„In 60 Minuten um die Welt“ war das Motto des Konzerts für Kinder der Jugendkapelle Baustetten. Dirigent Niklas Sontheimer und die Crew des Reisebüros sowie ein urlaubsreifes Paar (gespielt von Isabel Rosteck, Christian Bertsch und Maurice Freund) führten die Zuhörer mit einer Geschichte durch die musikalische Weltreise.

So wurde auf die Besonderheiten der jeweiligen Musikrichtung eingegangen und diese in einfachen Worten für Kinder erläutert, bevor die Jugendkapelle ein Stück der jeweiligen Musikrichtung spielte. Die Zuhörer lauschten gespannt und kamen so in Italien beim wilden Tanz der Tarantella vorbei, bevor es nach Schottland zum „Reel“ mit Dudelsack ging. Anschließend wurde in Laupheim Station gemacht, wo ein lustiger Marsch auf dem Programm stand. Bevor Orientalische Tänze mit ihren übermäßigen Sekunden erklangen, wurde von der Klarinette am Beispiel von „Alle meine Entchen“ vorgespielt was eine übermäßige Sekunde ausmacht. In Amerika stand die Hymne „New York, New York“ von Frank Sinatra mit wunderbar gespielten Solo-Passagen auf dem Programm und in China lebt die Volksmusik von 5 anstelle von 12 Tönen. „Eine wunderbare Weltreise“ stellten die Reiselustigen fest, doch nach so viel Reisen geht es dann im nächsten Urlaub wohl wieder nach Spanien, was mit dem Song „Despacito“ zum Besten gegeben wurde. In der voll besetzten Mehrzweckhalle wurde vom Publikum für diese hervorragende musikalische Leistung eine Zugabe verlangt, die die Jugendkapelle gerne spielte.

Nach einer kleinen Stärkung mit Muffins und Kuchen gingen die Kinder mit vollem Elan zum Instrumente-Testen über. Hier gab es in diesem Jahr eine kleine Besonderheit: jedes Kind erhielt einen Stempelbogen und wer durch das Testen von allen Instrumenten alle Stempel bekommen hatte, erhielt eine kleine Überraschung. Ein voller Erfolg, bei dem sicher einige Kinder auch gerne ein Instrument erlernen wollen. Der Musikverein Baustetten bietet neben der Ausbildung an einem Instrument auch musikalische Früherziehung und Blockflöten-Unterricht an.