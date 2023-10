Jugendfeuerwehren zeigen bei Übung ihr Können

Die Jugendfeuerwehren der Abteilungen Ochsenhausen und Mittelbuch hatten am Samstag (7. Oktober) im Rahmen des Berufsfeuerwehrtags Gelegenheit, den Alltag eines „Vollzeit-Feuerwehrmanns“ kennenzulernen. Von Samstag auf Sonntag waren die jungen Feuerwehrleute im Alter zwischen 10 und 17 Jahren als „Berufsfeuerwehr“ im Einsatz. In verschiedensten Übungen konnten sie dabei ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Die Ausbilder hatten sich einige knifflige Aufgaben überlegt, die es ohne vorherige Ankündigung zu meistern galt.

Der erste Einsatz war ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage. Kurz darauf mussten die Floriansjünger einer Reiterin helfen, deren Pferd gescheut hatte und durchgegangen war. Dabei war das Feingefühl der Jugendlichen im Umgang mit dem Tier gefragt. „Es war schön zu beobachten, dass die jungen Kameradinnen und Kameraden es trotz der eigenen Aufregung schafften, die eigene Nervosität nicht auf das Tier zu übertragen“, so Tobias Gaum, Leiter der Gesamtjugendfeuerwehr.

Ein mutmaßlich brennendes Gebäude, ein brennender Mülleimer sowie ein Kaminbrand waren Teil der Übung und lehrten die Jugendlichen den Umgang mit Feuer. Auch die bei der „richtigen“ Feuerwehr immer häufiger vorkommenden „technischen Hilfeleistungen“ gehörten dazu: Wie beseitigt man eine Ölspur? Wie sichert man eine Unfallstelle ab?

Bei allen Übungen zeigte sich , wie gut sich die angehenden Floriansjünger bereits mit der technischen Ausstattung und den Fahrzeugen auskennen. „Der Einsatz der Drehleiter hat reibungslos geklappt“, berichtet Marcel Stricker, Leiter der Jugendfeuerwehr Ochsenhausen. Sein Mittelbucher Kollege Alexander Frisch ergänzt, dass auch eher herkömmliche Hilfsmittel wie eine Steckleiter von den Jugendlichen erfolgreich eingesetzt worden war.

Als Beobachter der Übung hatte sich auch Bürgermeister Philipp Bürkle eingefunden. Er traf am Sonntagfrüh auf lauter strahlende Gesichter der 27 Kinder und Jugendlichen, die voller Stolz von ihren Einsätzen berichteten. „Ich bin froh, dass wir hier so viele engagierte Jugendliche haben, die mit Freude und Begeisterung dabei sind“, so Bürkle. Sein besonderer Dank galt den beteiligten Ausbildern und allen Feuerwehrkameraden, die mitgeholfen hatten, den Tag zu veranstalten.