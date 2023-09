Jugendaustausch in Saint–Marcel lès Valence

Nach dreijährigen Corona–Pause sind mehr als 20 Jugendliche und vier Betreuer vom Partnerschaftskomitee Ingoldingen in die Partnerstadt in Frankreich gefahren, nach Saint–Marcel lès Valence. Dort genossen sie die Gastfreundschaft und ein tolles Programm.

Am ersten Tag gingen sie ins Schuhmuseum in Romans–sur–Isère. Mithilfe von Audioguides lernten sie viel über die Geschichte des Schuhs und wie dieser sich immer weiterentwickelt hat. Nach einem Picknick ging es zum Shoppen in ein Outlet. Danach folgte ein gemeinsames Abendessen mit allen Gastfamilien, bei dem sie erste Eindrücke von der französischen Küche bekamen.

Am Dienstagvormittag begannen sie in der Mediathek mit Gesellschaftsspielen. Hierbei gab es fünf Gruppen, welche aus Franzosen und Deutschen bestand. Sie lernten neue oder schon bekannte Tischspiele. Um gegen die Sprachbarriere anzukommen, hatte Beate, die Betreuerin der Franzosen, die Anleitungen auch auf Deutsch ausgedruckt. Nach einem Picknick spielten sie Siele rund um Sport Handball.

Am Mittwoch fuhren die jungen Leute gemeinsam mit den Franzosen nach Saintes–Maries–de–la–Mer, ein sehr bekannter Ort direkt am Mittelmeer. Auf dem Weg fuhren sie durch eine schöne französische Landschaft, die Camargue, und sahen weiße Pferde, schwarze Stiere und Flamingos. Gemeinsam verbrachten alle einen sonnigen Tag am Strand, badeten im erfrischenden Meer und besichtigten in Kleingruppen die Stadt. Manche waren das erste Mal am Meer, das war ein Highlight!

Der darauffolgende Tag begann mit einer Stadtrallye durch Valence. In sechs Teams erkundeten sie mit– und gegeneinander die Stadt, indem sie Orte suchen und Fragen beantworten mussten. Das beste Team wurde zum Sieger gekürt. Am Nachmittag spielten sie dann „Lasergame“, bei dem sich alle ausgepowert haben. Für viele war das Spiel ein neues und tolles Erlebnis.

Der letzte gemeinsamer Tag startete mit einem Boule–Turnier, bei dem die Teilnehmer in Kleingruppen gegeneinander antraten. Im Anschluss picknickten sie im Park. Obwohl der Nachmittag zur freien Verfügung stand, trafen sich alle bei einer der Gastfamilien zur Abkühlung im Pool.

Ein Abschlussabend mit allen Familien und dem Partnerschaftskomitee fand später in der Musikschule von Saint–Marcel–les–Valence statt. Nach dem Verzehr des mitgebrachten Buffets tanzten und sangen alle und hatten damit einen sehr schönen letzten Abend.