Jugend und Aktive beweisen sich am Wochenende

Am Samstag des vergangenen Wochenendes, den 02.03.24, spielten die U13, U17 1 und 2 und U20 Jugendmannschaften der TSV Laupheimerinnen. Von den vier Spielen der U13 Mädels konnten erste Erfahrungen gesammelt werden, durch wenig Motivation konnten trotz guter Aufschläge leider keine Spiele gewonnen werden. Erfolgreicher waren die U17 1, die eins von drei Spielen durch gute Aufschläge gewinnen konnten. In den anderen Spielen mangelte es hauptsächlich an der Bewegung zum Ball und der fehlenden Kommunikation auf dem Feld, die im Training weiter ausgebaut werden soll. Die U17 2 des TSV Laupheim gewannen ein Spiel klar und holten in beiden anderen Spielen jeweils ein Unentschieden. Auch erfolgreich waren die U20 Mädels des TSV und konnten sich bis ins Finale kämpfen, in dem Sie sich dann leider gegen die SG Ochsenhausen/Biberach geschlagen geben mussten.

Am darauffolgenden Sonntag spielten die U15 ebenfalls insgesamt drei Spiele, von denen leider keines gewonnen werden konnte. Der Mannschaft fehlte es an der Kommunikation auf dem Feld sowie an der Bewegung zum Ball. Die gegnerischen Mannschaften überzeugten ebenso mit konstant guten Aufschlägen.

Auch die aktiven Damen 1 des TSV Laupheim konnten sich am Wochenende einen 3:0 Sieg gegen die Gegenerinnen des TSV Langenau einholen. Grund dafür waren vor allem eine gute Teamleistung, in der die Mannschaft durch starke Aufschläge, hervorragende Annahmen und Abwehraktionen, durchdachte Spielzüge und starke Angriffe punkten konnte.