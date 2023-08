Jugend Trainingscamp Tennis Sommerferien

Nachdem bereits in den Pfingstferien ein Intensivtrainingslager mit den Jugendlichen der TA TSG Achstetten erfolgreich stattfand, hat kürzlich ein zweites Trainingslager stattgefunden — klar nach dem Resümee des ersten: „Ein rundum gelungenes Wochenende — definitiv Wiederholungsbedarf!“

Bei durchwachsenem Sommerwetter haben die zwanzig Kinder und Jugendlichen mit dem Trainerteam, Caroline Rothenbacher, Nathalie Rothenbacher, Hans–Dieter Fuchs und Bernd Geiselmann, sich nicht abschrecken lassen, fleißig trainiert und den Gemeinschaftsgedanken ebenfalls gepflegt.

An drei Tagen haben die in Altersklassen gruppierten Teilnehmer hierbei ein buntes und gelungenes Programm erleben können. Neben dem klassischen Tennis– und Techniktraining mit Videoanalyse standen Koordinations– und Kardiotraining, Staffeln, Matches und ein Abschlussturnier an. Der gesellige Part kam mit gemeinsamen Mahlzeiten, Tennis–Quiz, Team–Building, Filmeabend und gemeinsamer Übernachtung vor Ort ebenfalls nicht zu kurz.

Deshalb hat sich im Fazit von Teilnehmern und Trainern auch nichts geändert: „Rundum gelungen — Wiederholungsbedarf!“. Ein herzlicher Dank geht an alle fleißigen Helfer die das möglich gemacht haben.