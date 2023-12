In einem hart umkämpften Endspiel bei den Kreismeisterschaften im Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia - Handball“ gegen das Carl-Lämmle-Gymnasium aus Laupheim war das Spiel über die kompletten Spielverlauf ein offener Schlagabtausch. Zur Halbzeit führte die Mannschaft aus Biberach mit einem Tor bei einem Spielstand von 13:12. Als Laupheim in der zweiten Halbzeit mit vier Toren in Führung ging, konnten die Biberacher den Rückstand aufholen und zum Spielstand von 24:24 ausgleichen. Leider musste sich das Team in der letzten Minute durch zwei schnelle Tore des Gegners mit 24:26 geschlagen geben. Gecoacht wurde das Team von Sandra Junginger

Für das Wieland-Gymnasium spielten (im Bild von links nach rechts): vordere Reihe: Simon Junginger, Theo Kremsler, Philipp Voss - hintere Reihe: Lasse Elger, Theo Felder, Manuel Maucher, Hannes Köhler, Paul Junginger, Lukas Junginger, Radu Manea - Auf dem Bild fehlen: Julian Amman und Luca Winter.