Judo Bezirksliga der Männer

Am letzten Kampftag der Bezirksliga 2023 konnten die Biberacher Judoka die Saison auf dem 5. Platz erfolgreich abschließen.

Den erfolgreichen Auftakt gegen JC Horb machte Tobias Franz ‐81 kg. Der Biberacher gewann vorzeitig mit einem Konter. Die anschließende Niederlage durch Khushniddin glich Arman im Leichtgewicht mit einem Sieg durch Haltegriff wieder aus. Der Kampf ‐73 kg wurde verloren und durch den Sieg von Freddy war der Mannschaftskampf mit 3:2 für die TG Biberach entschieden.

Der zweite Kampf gegen die Favoriten aus Erbach wurde verloren. In der Begegnung gegen die KG aus Göppingen konnte wieder Tobias für einen Auftaktsieg sorgen. Die Begegnung ‐90 kg wurde wiederum verloren und durch den kampflosen Sieg von Arman stand es 2:1. Khushniddin konnte in der Gewichtsklasse ‐73 kg seinen Gegner mit einem Schulterwurf vorzeitig besiegen und die anschließende Niederlage +90 kg war verschmerzbar. Somit war das Endergebnis 3:2 für Biberach perfekt.

Bei der nächsten Begegnung gegen den TSB Ravensburg mussten die Biberacher eine 0:5 Niederlage einstecken.

In dem Kampf gegen den JV Nürtingen 2 konnte nur die Gewichtsklasse ‐73 kg gewonnen werden und die Nachwuchskämpfer Freddy, Nick und Ilja konnten noch nicht mit den erfahrenen Gegnern mithalten.

Aufgrund einer Verletzung konnte Tobias nicht mehr aufgestellt werden. Den anschließenden Kampf gegen die KG Sigmaringen/Balingen war schon durch den Auftaktsieg von Gero im Schwergewicht positiv eingeleitet. Daniel nutze eine Unachtsamkeit des Gegners und gewann vorzeitig. Die Niederlage ‐90 kg war aufgrund der Überlegenheit vom Gegner verschmerzbar und die nachfolgenden Biberacher Arman und Khushniddin sorgten für das fulminante Endergebnis von 4:1 für die Biberacher.

Den letzten Kampf gegen die Rivalen von der KG Ulm/Elchingen war an Spannung kaum zu überbieten. Den Auftakt verlor Bernd in einer knappen Begegnung. Die Gewichtsklasse ‐73 kg wurde auch verloren und es lag jetzt an der Moral der Mannschaft noch das Optimum zu erreichen. Die Wende erreichte Ilja der seinen Gegner mit einem Haltegriff vorzeitig besiegte. Den Ausgleich zum 2:2 schaffte Arman ebenfalls mit einem Sieg durch Haltegriff. Jetzt lag der gesamte Druck auf Daniel ‐73 kg. Ganz souverän kontrollierte der Biberacher seinen Gegner und machte mit einer Wurftechnik den vorzeitigen Sieg und das Endergebnis von 3:2 perfekt.