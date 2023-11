Jubiläumskonzert Chorgemeinschaft Laupertshausen

Im Oktober fand das Jubiläumskonzert zum 70-jährigen Jubiläum der Chorgemeinschaft Laupertshausen statt. Unter den zahlreichen Gästen konnte die erste Vorsitzende Andrea Fürst Bürgermeister Marc Hoffmann mit seiner Frau sowie Ortsvorsteher Hasel mit Frau begrüßen.

Der Chor Hohes Cis in Singgemeinschaft mit Tabularasa Ingerkingen unter der Leitung von Christina Fischer eröffnete das Konzert. Mit Liedern wie „An Tagen wie diesen“, „Ein Hoch auf uns“ und „The Wellermann“ begeisterten die Sängerinnen und Sänger das Publikum. In dieser Formation hatte der Chor seinen zweiten gelungenen Auftritt.

In ihrer Begrüßung betonte die erste Vorsitzende Andrea Fürst, dass man gerade in letzter Zeit oft von Vereinsauflösungen hört. Ihr war und ist es ein Anliegen, so Fürst weiter, den Verein zukunftsfähig aufzustellen und neue Wege zu gehen. Bürgermeister Hoffmann gratulierte zum Jubiläum und lobte Fürst für ihr Engagement für die Chorgemeinschaft.

Der Männerchor Singgemeinschaft Maselheim Laupertshausen unter der Leitung von Gunda Herzog führte das Konzert fort. Die Männer sangen Lieder wie „Weit, weit weg“, „New York, New York“ und „Bajazzo“.

Zum gemeinsamen Abschluss betraten beide Chöre die Bühne und sangen gemeinsam „Ännchen von Tharau“. Beide Chöre wurden am Klavier von Luisa Ruf begeleitet. Nach den sängerischen Darbietungen sorgte Helle Dangel für Stimmung bei der anschließenden Jubiläumsparty.