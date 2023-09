Jubiläumsball der Sugar–Baby–Movers mit der Band Shakin ´Up

Am Samstag, 21. Oktober, feiern die Sugar–Baby–Movers das 40–jährige Bestehen der Rock´n´Roll und Boogie–Woogie–Abteilung mit dem Jubiläumsball in der Bühler Halle in Laupheim. Alle Tanzbegeisterten aus Nah und Fern kommen auf ihre Kosten bei einem tollen Tanzabend mit fetziger Musik von Boogie–Woogie über Rock´n´Roll bis zu Discofox mit der Band „Shakin´Up“.

Um 19 Uhr ist Einlass, ab 19.30 Uhr werden die Trainer Petra und Peter Stein für Neulinge eine kleine Einführung in die ersten Boogie–Woogie–Schritte geben. Um 20 Uhr startet dann die Band „Shakin´Up“ mit ihrer Livemusik. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Vorbereitungen sind voll im Gange, für die Sugar–Baby–Movers gibt viel zu tun. „Eine Veranstaltung wie diese haben wir schon sehr lange nicht mehr organisiert“, sagt Claudia Brunotte–Kretz, Kassen– und Pressewartin. „Wir möchten unseren Mitgliedern und den Laupheimern zu unserem Jubiläum etwas Besonderes bieten.“ Die Resonanz ist groß, der Kartenvorkauf ist sehr gut angelaufen.

Karten können für zwölf Euro per Mail an [email protected] vorbestellt werden.