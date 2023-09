Josef Rief diskutierten mit Senioren auf dem Mittelberg

Alle zwei Wochen findet am Dienstag um 14.30 Uhr im Gemeindehaus Zur Heiligsten Dreifaltigkeit ein Senioren–Nachmittag statt. Dort wird den Teilnehmern stets ein buntes und informatives Programm geboten. Am 12. September luden sie den direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Josef Rief ein, um mit ihm über Aktuelles aus der Bundespolitik zu diskutieren. Zuvor dankte der Vorsitzende Klaus Haid aber noch dem langjährigen Wanderführer Karl Braunger für über 200 organisierte Wanderungen, bevor er diesen mit einem Geschenkkorb aus seinem Dienst verabschiedete.

Der CDU–Politiker stellte zu Beginn seiner Ausführungen fest, dass die Ampel–Koalition sich in der Halbzeit ihrer Legislatur befände und bislang, wie landläufig in den Medien berichtet, hauptsächlich durch Streit und Meinungsverschiedenheiten auffiele. Das Land stehe vor großen Herausforderungen und die Koalitionsparteien seien mit sich selbst beschäftigt. Bei der anschließenden Fragerunde gab Rief zu Antwort, dass er für Waffenlieferungen an die Ukraine ist, damit diese sich gegen Putins verbrecherischen Angriffs zur Wehr setzen könne.