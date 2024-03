Einen 100 m-Lauf in 18,9 Sekunden absolvieren? Für viele sicherlich machbar, aber doch schon eine Geschwindigkeit, die recht nah an einen Sprint heranreicht. Läuft man genau dieses Tempo konstant über 10 Kilometer, so ergibt das eine Endzeit von 31:30 min und damit ziemlich genau das Ergebnis, welches Jonas Haiß bei den Deutschen Meisterschaften erzielte!

Am ersten März Wochenende versammelte sich die Deutsche Laufelite in Leverkusen, um rund um den Carl-Duisberg-Park die Deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf auszutragen. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein waren knapp 500 Läufer am Start, darunter mit Jonas Haiß auch der Spitzenläufer des TSV Riedlingen. Nachdem er im letzten Herbst beim Einstein Halbmarathon in Ulm in 01:10:47 h bereits ein Spitzenergebnis erzielt hatte und damit den zweiten Platz belegte und auch während des Winters bei der Alb Gold Crosslaufserie eine starke Form nachweisen konnte, ging es nun in die erste große Meisterschaft der noch jungen Saison 2024. Dabei konnte Haiß sich im Teilnehmerfeld hervorragend behaupten und das hohe Tempo fast sekundendgenau Kilometer für Kilometer halten. Den schnellsten Teilabschnitt absolvierte er dann auf dem letzten Kilometer, bei dem er nach einem Schlussspurt in 31:33 min als 87. Läufer die Ziellinie überquerte. Dies bedeutete nicht nur eine Platzierung unter den Top 100 - Läufern in Deutschland, sondern gleichzeitig auch eine neue persönliche Bestzeit über diese Distanz.

Für Haiß sowie die weiteren TSV-Läuferinnen und Läufer geht es nun in die Frühjahrssaison mit einer ganzen Serie von Wettkämpfen.