Joachim Giersch aus Sulmingen gewinnt die S*-Dressur

Lokalmatadorin Nicole Kohler zeigt ihre Pferde zum Saisonstart in Topform und dominiert beide M-Dressuren und platziert sich zwei Mal in der S-Dressur.

Am vergangenen Wochenende fand das Dressurturnier des RC Rißegg e.V. auf der Anlage von Familie Kohler statt. Die Teilnehmenden zeigten qualitativ hochwertigen Sport, blickt die erste Vorsitzende des Vereins Christine Epple-Ammann zufrieden auf die Veranstaltung zurück. Sowohl das Richtergremium als auch die Zuschauer bekamen drei Tage lang ansprechenden Dressursport zu sehen.

Am Freitag standen drei Prüfungen für Nachwuchsdressurpferde auf dem Programm. Die erste Abteilung der Reitpferdeprüfung gewann Joana Waibel (RC Rissegg). Angelina De Vittorio siegte in Abteilung zwei. Die Dressurpferdeprüfung der Klasse A gewann Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen). In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L stand Leonie Moll (RSC Jettweiler) ganz vorne, Nicole Kohler (RC Rissegg) wurde vierte. Abteilung eins der M*-Dressur auf Kandare konnte Nicole Kohler (RC Rissegg) gewinnen. Die Siegerin in Abteilung zwei hieß Ines Fleischmann (RFV Ostrach), Nicole Kohler wurde hier außerdem dritte.

Der Samstag begann mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A*. Diese Prüfung entschied Nova Gelf (RFV Fronhofen) für sich, Sophia Röhrich (RC Rissegg) wurde dritte. Die anschließende Dressurprüfung der Klasse A* gewann Melanie Gromer (RFV Holzgünz), Dr. Judith Thoma (RC Rissegg) wurde vierte. In der M**-Dressur auf Kandare hieß die klare Siegerin einmal mehr Nicole Kohler (RC Rissegg), sie konnte außerdem auch noch zwei weitere Pferde in dieser Prüfung platzieren.

Der Sonntag startete mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Trense, die zugleich Qualifikation für die Kreismeisterschaft des PSK Biberach war. Sarah Suttner (RC Memmingen) konnte die Prüfung mit Abstand gewinnen, Dr. Judith Thoma vom Gastgeber erreichte einen guten fünften Platz . Den Turnierhöhepunkt - eine Dressurprüfung der Klasse S* auf Kandare - gewann Joachim Giersch (RV Sulmingen) verdient mit einer bilderbuchschönen Vorstellung. Die Siegerin der beiden M-Dressuren, Lokalmatadorin Nicole Kohler, erreichte im bärenstark besetzten Starterfeld einen sehr guten siebten und einen zwölften Platz.