JHV des Kirchenchor Ochsenhausen/Erlenmoos

Treffpunkt: Kath. Gemeindehaus Ochsenhausen. Die Vorstandschaft hatte rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Ochsenhausen/Erlenmoos eingeladen. Der Termin war am 21. Juli um 19.00 Uhr. Wie die Jahre zuvor wurden alle Anwesenden vom Vorstand, Michael Schilling, herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Mit einem leckeren Essen wurde die Versammlung eröffnet. Danach begrüßte er nochmals die Sänger/innen des Basilikachors, sowie die Gastsänger/innen. Namentlich ging sein Gruß an Pfarrer Joel, Kirchengemeinderatsvorsitzenden Herrn Weckemann und an Chorleiter Thomas Fischer. Anschließend übergab er das Wort an die Schriftführerin Frau Mainka, die den Jahresbericht für das Jahr 2022 vorlas. Sie erklärt, dass er sehr kurz ausfalle, da der Chor nur insgesamt 12 Auftritte hatte. Besonders erwähnenswert sei der Georgsritt am 8. Mai. Dieses Fest wurde von der Bevölkerung gerne wahrgenommen, da als Festprediger und Reliquienträger Erzbischof Dr. Gänswein aus dem Vatikan anwesend war. Der Chor sang die ,,Missa dominicalis‘‘ von Menschick. Das Benediktusfest, zugleich Verabschiedung von Basilikapfarrer Schänzle, wurde am 10. Juli mit einem festlichen Gottesdienst gefeiert. Zur Aufführung kam die Orgelsolomesse von Mozart für Solisten und Orchester. Zum Schluss erklang noch das Halleluja von Händel. Dass sich fünf langjährige Mitglieder aus Altersgründen abgemeldet hatten, sei sehr bedauerlich. Doch erfreulicherweise konnten vier Neuzugänge begrüßte werden.

Anschließend informierte Frau Zwerger über den Kassenstand, der detailliert aufgelistet war. Die Kassenprüferinnen Frau Eger und Frau Langer bescheinigten ihr eine akkurate Arbeit. Da bei der diesjährigen Versammlung keine Wahlen anstanden, fand als nächster Punkt die Entlastung der Vorstandschaft unter Herr Weckemann statt. Herr Fischer ergriff nun das Wort und bedankte sich beim Chor, sowie den Gastsänger/innen für den fleißigen Probenbesuch und ihren Einsatz. Er schätze die Arbeit der Vorstandschaft und verteilte dafür Präsente. Lob erhielt Frau Held für ihre Bastelarbeiten und die Dekorationen mit einem Blumenstrauß. Besondere Ehrungen gab es für 40 Jahre Mitgliedschaft für H.-P. Wachter, sowie Renate Mainka. Sieglinde Wachter für 25 Jahre Mitsängerin. Alle erhielten eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Mit Eis und Kuchen versüßte man sich anschließend den Abend.