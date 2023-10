Jedermanns Elfmeterschießen 2023 beim FVN

Am Samstag, 30. September, veranstaltete der FV Neufra nach seinen Meisterschaftsspielen gegen den KSC Ehingen, das alljährliche „Jedermanns Elfmeterschießen“ im Waldstadion. Insgesamt 20 Mannschaften traten gegeneinander an ‐ darunter auch diesmal wieder fünf Frauenteams. Nach den ersten Duellen in einer spannenden Gruppenphase ging es dann in der Endrunde um alles und im großen Finale standen sich bei den Herren die Teams „Mission Impossible“ und „Querschützen“ gegenüber, mit dem besseren Ende für die Erstgenannten, die sich somit den Hauptpreis sichern konnten und den SSV Ulm 1846 bei einem Spiel der 3. Bundesliga besuchen dürfen. Bei den Frauen sicherte sich das Team „Narrenverein Damen“ den Gesamtsieg und verwies die „Baileys Ladies“ auf den zweiten Rang.

Parallel zum Elfmeterschießen durften sich diesmal auch noch alle Besucher im Waldstadion am neuen Fußball-Darts probieren. Drei Schüsse aus sieben Metern Entfernung und die maximale Punktzahl von 180 waren hier möglich. Am Ende setzte sich hier FVN-Urgestein Uwe Dobeschinski mit 115 Punkten durch und durfte den „flüssigen Hauptpreis“ in die Höhe stemmen. Bei der anschließenden CUBA-Night im und ums Sportheim wurde noch bis in die Nacht gefeiert und der FVN darf somit mal wieder auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken. Erwähnenswert sind ferner noch die Unterstützung durch den SSV Ulm 1846, die Schussenrieder Brauerei Ott, die Metzgerei Geiger und die Bäckerei Unger ‐ Herzlichen Dank nochmals.