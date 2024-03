Jazz-Duo Schlesinger-Lackerschmid glänzt bei den Jazzbibern

Nach acht Jahren mal wieder in Biberach, konnte der in Ehingen aufgewachsene Augsburger Komponist und Star-Vibrafonist Wolfgang Lackerschmid mit seiner Lebensgefährtin und Duo-Partnerin Stefanie Schlesinger vor vollem Hause im Jazzkeller seine alten Fans rundum begeistern und viele neue hinzugewinnen. Die Programmauswahl bot einen eindrucksvollen Querschnitt durch die Historie des gemeinsamen Œuvres mit einem Schwerpunkt auf lyrische Preziosen, jazzige Parodien von Opernarien und einen Rekurs auf Lackerschmids Zusammenarbeit mit Chet Baker und Ronnell Bey. Seine Gedichtvertonungen des Augsburgers Bert Brecht und die Vertonungen der teils recht deftigen Briefe des jungen Mozarts an sein Augsburger Bäsle Anna Thekla spielten dabei ebenso eine Rolle wie ungewöhnliche Neuauflagen alter Musicalsongs und Standards aus dem American Songbook.

Auch wenn sich das Wort „innig“ nicht allzu häufig im heutigen Sprachgebrauch findet, gibt es kaum eine treffendere Umschreibung dessen, was bei der künstlerischen Umsetzung der musikalischen Intentionen des bestens aufeinander eingestimmten Duos zu hören war: eine aus tiefstem Herzen kommende, tief empfundene und dennoch reflektierte Emotionalität als Grundlage für eine subtile Interpretation sorgfältig und mit intellektuellem Scharfsinn gewählter literarischer Vorlagen. Eine Interpretation, der aufgrund der souveränen Beherrschung von Stimme und Instrument keinerlei technische Hürden im Wege standen, ließ die mit viel Raffinesse dargebotenen Stücke zu einzigartigen Erlebnissen werden und schlugen das Publikum sogleich in ihren Bann. Frappierend vor allem die bei aller stilistischen Bandbreite hochkarätige Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet. Ansprechend und anspruchsvoll gehen bei diesem Duo hör- und sichtbar Hand in Hand.

Ob Jazzballaden wie Sinatras „Angel Eyes“ oder Monks „Round Midnight“ plötzlich harmonisch entkernt oder im ungewohnten 5/4-Takt erschienen, die Arie des Pagen Cherubino aus Mozarts „Figaro“ sich in eine jazzige Persiflage verwandelte, Doris Days „Secret Love“ sich neben Chet Bakers und Wolfgang Lackerschmids melancholisch verhauchtem „Why shouldn't you cry“ und dem Lieblings-Gute-Nacht-Song des gemeinsamen Sohnes, „Cheek to cheek“, wiederfand, steckte in der abwechslungsreichen Abfolge doch eine durchdachte Dramaturgie. Alles in allem ein gediegener Konzertabend mit Tiefgang.