Jahrgänger freuten sich über ein Wiedersehen

In entspannter und freundschaftlicher Atmosphäre haben kürzlich sieben Jahrgänger und elf Jahrgängerinnen gemeinsam den 80. Geburtstag gefeiert. Im privaten Umfeld haben die meisten von ihnen dieses herausragende Fest im Leben eines jeden Menschen bereits hinter sich, die übrigen „fiebern“ der persöhnlichen Feier noch entgegen.

Im Hotel-Gasthof Hirsch in Dellmensingen konnte Marlies Wiezorrek ihre einstigen Schul -und Jugendfreunde sowie deren Lebenspartner auf das herzlichste willkommen heißen und ihnen ein paar unbeschwerte Stunden in froher Runde wünschen. „Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir zu jedem Klassen -und Jahrgangstreffen auch unsere Partner einlade, so auch dieses Mal. Das macht uns schon ein bisschen stolz.“

Ein Gläschen Sekt zur gegenseitigen Begrüßung setzte sogleich ein reges Gespräch in Gang, das beim gemeinsamen Mittagessen à la Karte und später bei Kaffee und Kuchen seine lebhafte Fortsetzung fand. So gab es viel zu erzählen, auch wenn das letzte Klassentreffen erst fünf Jahre zurücklag. Einen großen Bogen spannte Kassenwartin Doris Wollet über die vergangenen fünf Jahrzehnte. Allenthalben schon in Vergessenheit geratene Aktivitäten, wie etwa gemeinsame Geburtstagsfeiern, Ausflüge und Jahrgangstreffen zwischendurch, wurden in Erinnerung gerufen.

In den Freudenbecher fielen leider auch große Wermutstropfen: Der Tod hatte weit über ein Dutzend Männer und Frauen allzu früh aus dem Kreis ihrer Lieben und somit auch aus der Jahrgängervereinigung 1943/44 gerissen. Im Gedenken an sie erhob sich die Gesellschaft von den Plätzen.

Eine ehrenvolle Aufgabe hatte Kurt Kiechle vom Orga team. Im Namen der Gemeinschaft dankte er unter Überreichung eines Blumenstraußes mit wertschätzenden Worten Doris Wollet und Marlies Wiezorrek für ihre mustergültige Vorbereitung in all den Jahren und jetzt wieder bei der rundum gelungenen 80er-Feier, die zugleich als Abschluss der Reihe der gemeinsamen Geburtstagsfeste verstanden werden sollte. Auf Wunsch will man sich aber hin und wieder zu einer gemütlichen Einkehr in einer Gaststätte treffen.