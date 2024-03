Jahresrück- und Ausblick der Jugend des Alpenvereins

Ein Highlight im Jahr der JDAV Biberach ist immer der Jahresrückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Hier können sich Eltern und Freunde sowie alle Interessierten ein Bild über die verschiedenen Aktivitäten der JDAV-Biberach machen.

Seit der Fertigstellung des Sparkassen-Domes in Biberach betreuen die Jugendleiter 5 aktive Klettergruppen, jeweils an unterschiedlichen Tagen. Auch hier besteht seit Beginn des Kletterbetriebes in der vereinseigenen Kletterhalle eine Warteliste. Daraus resultiert eine große Nachfrage an Angeboten am richtigen Felsen zu klettern. Zusätzlich gibt es über das Jahr verteilt unterschiedliche Kurs- und Freizeitangebote. Beim Jahresrückblick präsentieren Teilnehmer aus den zurückliegenden Veranstaltungen anhand einer PowerPoint-Präsentation ihre Erlebnisse auf den Ausfahrten. Dies sind sowohl Ski- und Schneeschuhausfahrten im Winter. Die „Große“ Ausfahrt des Jahres mit bis zu 28 Teilnehmern führt meist nach Kroatien, so wie auch im vergangenen Jahr. Mit kleineren Gruppen werden Kletterziele im gesamten Alpenraum angefahren. In den Sommerferien war eine kleinere Gruppe wieder in Kroatien, aber auch Besuche der vereinseigenen Biberacher Hütte fehlen nicht im Angebot der JDAV. Aufgrund der starken Nachfrage hierzu werden seit einigen Jahren zwei Biberacher-Hüttenfreizeiten angeboten. Tim Eble berichtete über eine Kletterausfahrt nach Rumänien, Transsilvanien. Den längsten Bericht hielt Christoph Egger, der ein knappes Jahr in Neuseeland unterwegs war.

Den krönenden Abschluss Bericht hielt Michael Moll - er stellte das Programm für das neue Vereinsjahr bei der Jugendgruppe vor. Mehr Infos zu den neuen Angeboten gibt es demnächst auf der Homepage der Sektion, dav-biberach/jugend.