Jahresprojekt „Mein Dorf“

„Einfach spitze, dass ihr da seid!“, bedankte sich Pater Alfred für das gleichnamige Lied, dass die Wiesenkinder ihm mit vollem Stolz vorgesungen hatten. Am 31. Oktober besuchte der Kindergarten Wiesenkinder gemeinsam mit Pater Alfred die renovierte Kirche „Maria Immaculata“ und die daneben liegende Klosterkapelle. Zu Beginn betrachteten wir den Steinaltar, welcher vor der Kirche aufgebaut wurde. Die Steine dieses Altars kommen sogar aus Unlingen selbst und wurden aus dem naheliegenden Kieswerk entnommen, um im Sommer Gottesdienste draußen abhalten zu können.

Neben dem Eingang der Kirche schauten wir uns das Denkmal für die Gefallenen während dem Krieg an. Dort standen sehr viele Namen in Stein gemeißelt und vor dem großen Stein waren hübsche Blumen gepflanzt worden. Pater Alfred erklärte uns, dass die Namen dort stehen, damit man sich an die gefallenen Menschen erinnert und an sie denkt. Als es in die Kirche ging, wussten viele Kinder nicht, wo sie zuerst hinsehen sollten. Alles war prachtvoll und überall waren Figuren oder Zeichnungen von Menschen. Wir setzten uns in die Kirchenbänke und hörten gespannt Pater Alfred zu. Er erzählte uns von den Renovierungsarbeiten, die erst vor Kurzem stattgefunden hatten und was sich nun alles in der Kirche verändert hatte. An der Empore waren mehrere Heilige gezeichnet, die er uns ebenfalls kurz vorstellte. Als wir weiter nach oben schauten, entdeckten wir einen Organisten der Gemeinde, welcher uns bei einem Lied auf der Orgel begleitete.

Unsere Führung ging in der Klosterkapelle weiter, die wie eine kleine Kirche aussah. In ihr standen aber keine Bänke, sondern Stühle, auf denen wir es uns bequem machten. Hier sangen wir unser zweites Lied „Er hält die ganze Welt“. Pater Alfred machte noch auf seine Schuhe aufmerksam, die er trug. Es waren keine Straßenschuhe, wie wir sie anhatten, sondern Hausschuhe. Pater Alfred erklärte uns, dass die Kirche und die Klosterkapelle wie ein Zuhause für ihn sind und er deswegen in seinem Zuhause Hausschuhe trägt. Manche Kinder kannten Pater Alfred bereits und konnten ihre Vorfreude auf den nächsten Programmpunkt kaum verbergen: das Pfarramt. In dem Pfarramt wohnt Pater Alfred jedoch nicht allein, sondern ihn begleitet immer sein Papagei Philo. Das war ein absolutes Highlight für die Kinder. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pater Alfred für seine wertvolle Zeit.