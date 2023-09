Jahreskonzert in Uttenweiler

„A sky full of stars“ ‐ „Weil du ein Himmel voller Sterne bist, werde ich dir mein Herz schenken.“ Mit diesem Hit der Gruppe Coldplay eröffnete der Kinder- und Jugendchor des Gesangvereins Uttenweiler, zusammen mit den Teeny Voices aus Betzenweiler, kürzlich das Konzert der Frohsinn-Chöre an einem Samstag. Gäste aus nah und fern begegneten den Chören in der gut besuchten Turn- und Festhalle. Der funkensprühende Elan, den Chorleiterin Anna Mattmann mit ihren Kids und dem Pianisten Axel Mayer, auch mit Hits von Juli, WIER und den Prinzen, auf der Bühne zeigte, sprang sofort auf das Publikum über. So, dass bei der geforderten Zugabe ‐ „Partyplanet“ von den schweizer Fäaschtbänklern ‐ tatsächlich auf der Erde die Party abging.

Mit „Liebe das Leben ‐ Carpe Diem“, dessen besinnlicher Text wohl auf die Bibelstelle „Alles hat seine Zeit“ aus dem Alten Testament zurückzuführen ist, begann der Gemischte Chor seine Liedvorträge. Beschwingt ging es bis zu den Ehrungen langjähriger Sängerinnen und Sänger weiter. Zum Ende des ersten Programmteils betrat auch der Chor DaCapo die Bühne und, gemäß des Konzert-Mottos „Begegnungen“, gaben alle Chöre gemeinsam die Liebeserklärung der Comedian Harmonists „Du passt so gut zu mir, wie Zucker zum Kaffee“ zu Gehör. Nach der Pause wurde das Motto des Abends wieder aufgenommen. Mit den Flippers und Udo Jürgens konnte die ältere Generation in Erinnerungen schwelgen, während sich der Chor DaCapo vor allem den Hits der 80er-Jahre widmete: „Stand by me“, „It’s raining again“ von Supertramp und „Footloose“, dem Titelsong des gleichnamigen Tanzfilms. Zum Finale verabschiedeten sich die Chöre mit Dieter Bohlens „We have a Dream ‐ Ein schöner Traum“.

Als wahres Energiebündel zeigte sich Ulrike Marquart am Dirigentenpult, unterstützt von Martin Kiebler am E-Piano, Robert Glöckler an der Gitarre, Sascha Jerg am E-Bass und Rico Marquart am Cajon. Clarissa Reiter, Ute Romer und André Großmann glänzten als Solisten beim Song „One voice“ im Sopran, Alt und Tenor. Siegfried Herter umrahmte das Programm auf humorvolle Art.