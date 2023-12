Jahreskonzert des MV Reinstetten

Am Samstag vor dem zweiten Advent fand das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Reinstetten im Gemeindesaal statt.

Eröffnet wurde der Konzertabend durch die Jugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Ochsenhausen-Reinstetten unter der Leitung von Andreas Müller mit dem Flötensolostück „Ladybirds“. Danach folgte Nessaja von Peter Maffay. Mit „A Galactic Suite“ und der weihnachtlichen Zugabe „All I Want For Christmas Is You „ schloss die Jugendkapelle ihren Konzertteil.

Der Musikverein Reinstetten übernahm unter der Leitung von Ralf Werkmann, mit der Eröffnungsfanfare „The Olympic Spirit“ den zweiten Teil des Konzertabends. Danach folgte „All Glory Told“ und Oregon einem abwechslungsreichen und melodiösen Western-Musikstück des bekannten Komponisten Jacob de Haan. Nach der bekannten Filmmusik „The Lion King“ und der afrikanischen Titelmusik „Baba Yetu“ folgten die Ehrungen. Hier konnte Markus Bitterwolf vom Blasmusikkreisverband Benedikt Hermann und Teresa Birti für 10 Jahre, Stefan Schultheiß für 20 Jahre, Simone Voltenauer und Daniela Ziesel für 30 Jahre sowie Reinfried Hampp für 40 Jahre die Ehrennadeln anstecken.

Nach den Ehrungen spielte der Musikverein „Can’t take my eyes off you“ und schloss dann mit dem melodischen Konzertmarsch „Domi Adventus“ den Konzertabend.

Als Zugabe folgte „Du bist nicht allein - Für Sophia“, einer emotionalen Ballade die anlässlich des tragischen Verkehrsunfalls einer Reinstetter Musikantin im Jahr 2021 von Mathias Rauch komponiert wurde.