Jahreshauptversammlung des TC Wain

Kurzweilig führte der 1. Vorsitzende Markus Neuhauser durch die Mitgliederversammlung des TC Wain. Zunächst blickte er auf das Tennisjahr 2023 zurück. Er stellte einige Renovierungstätigkeiten vor, die Anlage und Gebäude des TC bereichern: Eine neue Küche im Vereinsheim wurde eingebaut, die Westfassade des Vereinsheims trockengelegt und Störungsfelder der Elektrik beseitigt. Besonders freute er sich, dass die Vereinsjugend sich jährlich motiviert beim Herrichten der Plätze beteilige. Am letzten Juliwochenende 2023 feierte der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Ein Mixedturnier für Erwachsene sowie ein Jugendturnier wurden veranstaltet. Großen Anklang fand auch ein „Jedermannturnier“ in den Sommerferien. Bei der Gemeinde Wain bedankte sich der Vorsitzende für die finanzielle Unterstützung der Anschaffung eines Besandungsgerätes, bei den Kollegen in Vorstand und Ausschuss für eine sehr gute Zusammenarbeit.

Sportwart Ernst Neuhauser gab einen Jahresrückblick und Ausblick aus sportlicher Sicht. 6 Mannschaften meldete der TC Wain 2023. Mit vier zweiten Plätzen wurde die Meisterschaft nur knapp verpasst. Er sehe eine positive Entwicklung der Jugendarbeit und sehr guten Trainingsbesuch. Für die Saison 2024 meldet der Tennisclub 8 Mannschaften.

Schriftführerin Nathalie Ott stellte die Vereinsaktivitäten genauer dar. So beteiligte sich der TC auch bei Veranstaltungen der Gemeinde Wain. Sie freute sich über ein neues Format des Mittagessens beim Sommerfest, das 2023 ausprobiert wurde: Am Sonntag servierte der TC Wain seinen Besuchern ein Buffet, das sehr gut angenommen wurde.

Schatzmeisterin Edith Weißenhorn präsentierte ein solides Zahlenwerk. Zuverlässige Einnahmen des TC seien die Photovoltaikanlage und eine jährliche Werbebroschüre. Der Verein hat 120 Mitglieder, die Zahlen der Jugend seien steigend.

Lena Wegmann bestätigte die einwandfreie Führung der Finanzen, sodass Bürgermeister Stephan Mantz die Vorstandschaft entlastete.

Folgende Ergebnisse ergaben die Wahlen, moderiert von Marc Schauwecker: Markus Neuhauser bleibt 1. Vorsitzender für ein Jahr. Das vakante Amt des 2. Vorsitzenden übernimmt Philipp Fuchs. Edith Weißenhorn und Ernst Neuhauser werden in ihren Ämtern bestätigt. Geräte- und Technikwart wird Carsten Thiele. Fest- und Platzwart bleiben vakant.

Ehe die Versammlung bei Häppchen endete, wurden noch Satzungsänderungen beschlossen.