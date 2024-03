Jahreshauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Biberach

Der Vorsitzende Erich Zinser begrüßte über 60 Mitglieder des SAV bei der 131. Jahreshauptversammlung seit Gründung des Vereins am 09.03.2024 im Kleintierzüchterheim. In Stille wurde an die im vergangenen Jahr verstorbenen Wanderkameraden gedacht. Es folgte ein Rückblick auf die 131 Angebote, bei denen die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde 2023 teilnehmen konnten. Die Auswahl war sehr vielseitig. Bei 82 Walkingtreffen, 19 Dienstagnachmittagwanderungen, 7 Halbtageswanderungen, 9 Tagestouren, einer Weitwanderung, 4 Treffpunkt Bahnhof Wanderungen sowie zwei Wanderwochen konnten sich die Wanderbegeisterten ausgiebig auspowern und gutes für die Kondition tun. Außerdem wurde im vergangenen September ein Seniorenausflug mit 102 Teilnehmern durchgeführt. Der Schwäbische Albverein Biberach betreute auch 2023 wieder 176 km Wegstrecken, darunter der HW5, unsere Rundwanderwege und die Rundwege der Stadt Biberach. Für die 2218 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2023 wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im November als großes Dankeschön zu einem leckeren Essen und einem gemütlichen Abend eingeladen. Der Naturschutzwart Rainer Hasenmaile berichtete über die Nistkastenreinigung. Der SAV betreut über 80 Nistkästen, die im Wolfental aufgehängt sind. Es folgte der ausführliche Kassenbericht vom Buchhalter Dieter Mehre. Der Kassenprüfer Gerhard Bozler bestätigte eine sorgfältige und einwandfreie Führung der Finanzen des Vereins. So konnte eine Entlastung des Vorstand und Beirat durch die anwesenden Mitglieder durchgeführt werden. Für 25 Jahre Mitgliederschaft konnten zwei Personen geehrt werden. Drei Mitglieder erhielten für 40 Jahre die Ehrennadel, ein Mitglied für 50 Jahre, zwei Mitglieder für stolze 60 Jahre im Verein, ein Mitglied brachte es auf 70 Jahre und ein Mitglied erreichte im vergangenen Jahr sage und schreibe 75 Jahre Mitgliedschaft im SAV. Der Vorsitzende und ein Stellvertreter gratulierten den langjährigen Wanderkameraden. Die Mitglieder wurden über die notwendigen Preiserhöhungen für die Wanderausfahrten informiert. Der Vorsitzende beendete die Jahreshauptversammlung, wünschte allen einen guten Heimweg und empfahl den Wanderfreundinnen und Wanderfreunden die Märzenbecherwanderung für den nächsten Tag.

